振永河邊寬衣解帶超害羞 宋柏緯也看呆：胸肌太搶戲了

振永（右起）、李沐、宋柏緯17日出席《那張照片裡的我們》金馬影展首映。（陳俊吉攝）

台韓愛情電影《那張照片裡的我們》今（17日）在金馬影展舉行世界首映，監製湯昇榮、導演鄭乃方率振永、李沐、宋柏緯一同亮相。巧合的是，明天就是振永的34歲生日，他很開心提前收到壽桃祝福，並稱去年也是在劇組慶生，連續2年都在台灣過生日，「電影快上映了，希望可以大賣」，宋柏緯也正好是11月出生，他也喊話「希望賣破億」，李沐最近除了該片，還有戲劇《如果我不曾見過太陽》，她說，很希望觀眾能看見這2個她很喜歡的故事，「心裡也希望每一個角色都能幸福。」

廣告 廣告

片中有場「河邊戲水」橋段，振永脫下跆拳道外衣，秀出精實胸肌，他本人看完前導預告也忍不住笑說：「好害羞！」湯昇榮透露，正因邀請到振永演出，才決定多加這場戲，振永表示「每次拍脫衣戲時，我都會覺得害羞，雖然有點可惜，還希望能再更壯」，但強調不是刻意展現完美肌肉，「考慮到故事年代，還是自然最好」，宋柏緯虧道：「我本來是應該要看他的傷口，結果只看到他的胸肌，很值得欣賞運動員的體態。」導演鄭乃方也笑曝自己被規定不能叫振永「歐爸」：「我只要一喊他就全身發麻，所以我說『演不好就叫歐爸』，結果後來都沒叫過，代表他真的演得很好。」

《那張照片裡的我們》劇組提前幫振永慶生。（陳俊吉攝）

振永表示，當初收到邀約，從劇本階段就深受吸引，第一次閱讀便邊看邊哭，前前後後總共哭了5次，尤其自己飾演的金教練與李沐飾演的賢英離別戲份最讓他崩潰，「那場離開的戲拍攝時也情緒整個大爆發。」還有李沐跟宋柏緯比腕力的片段也讓他看得非常感動，來台拍片期間，3位演員也分享拍攝時的溫暖回憶，提到台灣劇組放飯的便當，他也滿意地說：「有餃子、韓式便當，還有準備我最愛的滷肉飯。」

首次見面時，劇組還準備蛋糕迎接，讓振永覺得「整個過程都是幸福回憶」，拍攝結束後更帶他去吃火鍋，他笑說：「真的很好吃，可惜之後都沒機會再去。」今年9月他在台粉絲見面會時，李沐、宋柏緯也特地到場支持，讓他相當感動，李沐則分享自己看見振永「偶像版」與「演員版」的不同：「舞台上的他表演氣氛很豪華buffet（自助餐），但拍戲時就是饅頭的感覺。」電影12月24日在台上映。

更多中時新聞網報導

慢性淋巴性白血病 治療迎曙光

愛雅懷孕添肉10公斤 赴韓當尪啦啦隊

NBA盃》全板凳戰七六人 活塞逆襲9連勝