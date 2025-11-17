振永河邊脫衣秀胸肌 好身材讓宋柏緯看傻眼笑認「一直NG」
【緯來新聞網】台韓電影《那張照片裡的我們》在金馬影展首映，李沐、韓星振永、宋柏緯現身活動，明天就是振永34歲生日，眾人也送上蛋糕幫他慶生。振永表示連續2年的生日，都在劇組慶生，「電影快上映了，希望可以大賣。」同樣也是11月生日的宋柏緯也提前許下生日願望，「希望賣破億」。
振永（中）明天生日，宋柏緯（左）、李沐幫慶生。（圖／許方正攝）
振永在片中戲水大秀健壯胸肌，他本人看到預告也直呼好害羞，他表示：「每次拍脫衣戲時，我都會覺得害羞，雖然有點可惜，還希望能再更壯。」宋柏緯也虧說：「我本來是應該要看他的傷口，結果只看到他的胸肌，吉他都彈不好了。」笑說自己一直NG。李沐則透露先前曾經參加振永在台的見面會，笑說振永在當偶像跟演員有很大的不同，「舞台上的他表演氣氛很豪華，很像buffet（自助餐），但拍戲時就是饅頭的感覺。」
李沐近期除了新片上映，新戲《如果我不曾見過太陽》也已經播出，她坦言近期作品都是沉重角色，「連著演兩個很心痛的故事，心有點破碎。」她表示很希望觀眾能看見這2個她很喜歡的故事，「心裡也希望每一個角色都能幸福。」
振永在《那張照片裡的我們》秀胸肌直呼害羞。（圖／許方正攝）
