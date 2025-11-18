振永狂抖胸肌宋柏緯看傻！中文「你吃飯了嗎」激似韓文髒話
台韓愛情電影《那張照片裡的我們》昨（17）日在金馬影展舉行首映，主演李沐、振永、宋柏緯齊聚受訪，首次登上金馬舞台的振永笑說，學的第一句中文「你吃飯了嗎？」發音近似韓文髒話：「大家一起講的時候超好笑！」宋柏緯還教他在台灣吃完飯可以喊：「超爽！他適合更奔放的形容詞，店家聽了一定很開心。」
振永首度參與金馬影展。（圖／金馬執委會）
導演湯昇榮看中振永在《雲畫的月光》、《Sweet Home》的演出，主動邀請他首度出演台灣電影《那張照片裡的我們》，振永坦言看劇本時感動落淚5次，沒有多加猶豫就答應演出了！合作宋柏緯、李沐也是一拍即合，初見面就一起去吃火鍋，笑說：「下次一起喝威士忌！」
振永連續兩年在台灣過生日。（圖／金馬執委會）
振永在片中一場河邊裸露戲，大方展現出精壯胸肌，令一旁的宋柏緯直呼，原本要專心看傷口結果都在看他的胸肌：「害我吉他彈不好還NG！」振永說當時拍攝其實自己很害羞，後悔沒有再練壯一點，但也因此符合角色年代的身型。首映會上劇組也替振永提前慶祝34歲生日，連續兩年在台灣慶生感到很神奇，他許願票房大賣，月初過生日的宋柏緯也喊話：「希望破1億！」電影《那張照片裡的我們》12月24日在台上映。
