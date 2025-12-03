振永硬闖警局一打五！動員300人抗爭 現場狂丟石頭場面激烈

[FTNN新聞網]

台韓愛情電影《那張照片裡的我們》，由監製湯昇榮與導演鄭乃方聯手打造，演員部分則邀請韓國人氣男星振永參與台灣電影，與李沐、宋柏緯共譜跨國三角戀。該片為重現片中70年代氛圍，劇組走遍各地尋找合適外景地，其中發生抗議事件的中壢分局，最終落腳即將拆除的南投竹山分局。

振永在《那張照片裡的我們》保護李沐和宋柏緯對抗黑衣人。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

在為期近一周的準備與拍攝中，當地單位全力支援，經歷多次協調會議後，不惜調整公車路線，連當地居民也熱情擔任臨演，才得以完成片中重要的大抗爭場面。中壢分局抗議事件場景動員近300名臨演狂丟石頭，主要演員們也有不少激烈動作戲，特別是振永闖入警局一打五，事前為拍攝進行了充足準備，與動作指導確認每個動作並進行排練後才上戲。



談到這場精彩場面，湯昇榮分享，「石頭雨和動作戲我們都做了充足了排練，包含連攝影機的位置，都必須進行很精準的安排，總共有4台機器，其中一台架在天花板的360全景機。」他透露，石頭有真有假，不僅現場的臨演賣命朝著警局狂丟，工作人員也加入丟石頭的行列。

《那張照片裡的我們》出動300名臨演打造逼真抗議場面，李沐飾演的賢英在人群中記錄下一切。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

而振永在該場戲跟著抗議人潮丟石頭，更試圖進入警局，面對阻礙直接秀身手，掙脫後逃亡。回憶起此拍攝現場，振永被現場的人數與場面給嚇到，「一起演出的演員和臨演們都非常認真，即使有些人可能不會入鏡，但他們一點也不馬虎，很認真投入於表演中，這讓我深受感動。」

