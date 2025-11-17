振永胸肌太犯規！宋柏緯教他講台語「超爽」 李沐《那張照片裡的我們》看預告就哭

《那張照片裡的我們》在金馬舉辦世界首映，主演李沐、宋柏緯，以及首次來台拍片的韓星振永閃耀紅毯。

《那張照片裡的我們》今(17)日在金馬影展舉辦世界首映，主演李沐、宋柏緯，以及首次來台拍片的韓星振永出席。3人並非電影殺青後首次碰面，振永之前在台開歌迷見面會時，李沐與宋柏緯都去捧場，李沐更形容當歌手時的振永表現就如同吃到飽自助餐一般「華麗」，但當演員的他表現則像「饅頭」紮實，形容超精準。

電影走催淚虐心路線，李沐光看2分鐘的預告就飆淚，僅一句客語台詞：「我做不到……」就被逼哭，她說那句話背後的無奈，是屬於那個年代、那種限制下的悲傷與遺憾，「真的很多事情做不到。甚至為了避免首映當場哭成熊貓，她還特別帶了整包衛生紙進影廳。

男主角振永則把「淚王」稱號直接用行動坐實，「看到劇本就覺得非常棒……邊看邊哭，大概哭了五次。」坦言原本完全沒預期會哭成這樣：「現場情緒真的湧上來到壓不住。」

振永18日生日，劇組在首映儀式上為他送上蛋糕，令他十分開心。

振永這次挑戰大量中文與客語，他說困難點不是背台詞，而是發音準確度，其中一句台詞「」被他覺得很像韓語裡的髒話，結果現場一票人便跟著他狂講那句髒話，講得最標準竟是宋柏緯；但宋柏緯沒教振永講台語髒話，倒是友情指導他更奔放的生活用語——「超爽」：「他吃到好吃的都說『好吃好吃』，我教他講『超爽』，店家會更開心！」

看到振永的胸肌，宋柏緯也忍不住一直盯著看，以致他NG多次。

片中振永大方裸上身，露出兩球連宋柏緯看了都羨慕的胸肌，媒體好奇讓影迷尖叫的脫衣橋段究竟是不是原本設計？ 導演毫不掩飾：「當然沒有！看到他身材太好，就覺得應該要加。」有跆拳道背景的振永，身材非常有料，儘管他沒有刻意把胸肌練到更大，但李沐與宋柏緯當天在「海景第一排」欣賞振永的肉體都為之沉迷，宋柏緯更打趣「我本來要注意他手臂上的傷口，結果注意力都在兩球胸肌上，害我吉他都沒彈好，一直NG。」

半年前承認與男友分手，李沐坦言有在做心理諮商，修補失戀的情傷。

去年振永在劇組度過32歲生日，明(18)日是他33歲生日，他又將會在宣傳《那張照片裡的我們》中度過，剛好宋柏緯與李沐也分別在11、12月生日，宋柏緯與振永都許願電影能破億大賣，李沐則說，她前2年都在劇組慶生，連續接演了2個很慘的角色，因此「心裡會很希望這些角色，不管怎麼樣，都可以過得很幸福。」

今年5月李沐認了分手交往4年的樂團主唱男友，她坦言又連演2個很難過的故事，所以心有一點破損，「演員當久了，會遇到1個問題是我不夠活在當下。這半年來我很認真的在做一些心理諮商之類，我覺得我需要一些更專業的方法幫我，然後我覺得(作品)播出也會有幫助，就是故事被看見了，心裡就會放下。」

