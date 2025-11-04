振永脫了！胸肌抖動秀健身成果 超養眼畫面笑喊：好害羞！

台韓聯手打造的愛情電影《那張照片裡的我們》4日曝光「留住青春版」前導預告，適逢主演宋柏緯生日，預告中韓星振永河邊脫衣展現精實身材，胸肌抖動畫面令人看了臉紅心跳，而振永本人看完預告後更是笑喊：「好害羞！」

韓星振永在《那張照片裡的我們》秀出精壯好身材。（圖／瀚草文創GrX STUDIO 提供）

《那張照片裡的我們》由金牌監製湯昇榮與導演鄭乃方聯手，集結振永、李沐與宋柏緯主演。在曝光的電影前導預告中，振永飾演跆拳道教練金浩熙，展現苦練的中文功力，親口問李沐：「拍照最重要的東西是什麼？」為兩人曖昧情愫埋下伏筆。河邊戲水一幕，他脫下外衣露出健壯身材，胸肌抖動畫面讓李沐目不轉睛。

振永脫下跆拳道外衣展現精實好身材，大胸肌吸引宋柏緯和李沐目光。（圖／瀚草文創GrX STUDIO 提供）

振永看完預告後笑稱「好害羞」，並透露為角色密集健身：「我一週幾乎六天去健身房，控制飲食、養肌肉，希望呈現浩熙穩重的一面，也讓觀眾看到最好的狀態。」

宋柏緯在片中飾演熱愛音樂的青年弘國，角色充滿理想與衝突。他分享進入角色的方式：「每天早上梳化我都會聽1977年Billboard排行榜歌單，那種奔放不羈的氛圍能帶我進入弘國的世界。」他也透過慢跑、核心訓練與閉氣練習，體會角色的壓抑與時代感，「弘國像一個憋著氣的人，我在開拍前會閉氣，然後在『Action』前大吸一口氣，讓窒息與新生影響我的生理狀態。」

宋柏緯此次以眼鏡、長髮造型亮相，眼鏡成為他貼近角色的關鍵。他笑說：「這副眼鏡選得超好，有種飛行感，像是空軍設計，奔放又帶點學問味，每次戴上就覺得離弘國更近了。」電影預告搭配韓國樂團HYUKOH與台灣落日飛車合作歌曲〈Young Man〉，復古搖滾旋律與歌詞呼應1977年動盪年代的青春迷惘。這次跨界合作由導演湯昇榮親自邀約落日飛車主唱國國促成，展現台韓音樂風格的融合。

李沐（右）和振永（左）在片中曖昧情愫令人心動。（圖／瀚草文創GrX STUDIO 提供）

而金馬影展首映將是主演振永、李沐與宋柏緯首次合體與影迷見面，粉絲熱情反應讓門票迅速售罄。預告中青春與愛情的交織，搭配時代背景的音樂氛圍，讓人期待這段三角戀故事的展開。《那張照片裡的我們》定檔12月24日聖誕跨年上映。

