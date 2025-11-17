振永脫衣太害羞！宋柏緯驚呆「只能看到兩塊胸肌」 她曝曾低潮求助諮商

記者王培驊／台北報導

電影《那張照片裡的我們》於金馬影展首映，導演湯昇榮、鄭乃方率主演振永、李沐、宋柏緯出席與觀眾互動。首次挑戰台灣電影的韓星振永，用流利中文侃侃而談拍攝點滴，笑料、告白與幕後花絮一口氣全說，讓現場粉絲嗨翻。

振永首度在台灣出演電影。（圖／金馬執委會提供）

振永透露，讓他最感動的戲有兩場，一場是角色被迫分開的段落，拍攝時情緒完全無法控制；另一場則是比腕力，他說那股情感堆疊至今仍很深刻。第一次來台灣拍片時，李沐與宋柏緯就帶他直奔火鍋店，「真的太好吃了！希望下次還能一起喝威士忌。」他也笑說，雖然這次行程太滿無法參加威士忌路跑，但承諾下次一定補上。

廣告 廣告

振永連續兩年在台灣過生日。（圖／金馬執委會提供）

為角色，他做了大量台灣七○年代社會與歷史研究，更把所理解的背景融入表演。他觀察台灣與韓國的社會運動並無太大差異，「大家都是因為信念去參與示威。」談到中文挑戰，他笑翻全場：「台詞記下來沒問題，困難的是理解意思。像『你吃飯了嗎？』韓文聽起來有點像髒話，所以每次講都想笑。」宋柏緯笑稱自己還教了他更道地的形容詞：「吃得很爽就要說『超爽』！他值得用更奔放的語彙。」

宋柏緯許願希望電影賣破億。（圖／金馬執委會提供）

而這次台灣劇組的便當也讓他留下深刻印象，「有水餃、有韓式便當，我很愛吃滷肉飯，所以他們都特別幫我準備。」他感性說，從抵台第一天就覺得氛圍很好，去年生日在台灣度過，今年宣傳又剛好碰上生日，「真的很特別。」今年願望也毫不掩飾，就是希望電影大賣。

李沐表示自己曾因角色負面情緒進行心理諮商。（圖／金馬執委會提供）

導演湯昇榮透露，當初選角時把劇本給多家韓國公司，振永的回應最積極也最真誠，他也一直欣賞振永在《雲畫的月光》、《Sweet Home》等作品中的表現，便親赴韓國洽談合作。「我們希望找能唱歌的演員，因為電影裡需要演唱韓國民謠。」振永甚至主動提出想挑戰中文版，因為歌曲中有客語、中文與韓文，「很多語言融合會更有共鳴。」

談到最讓觀眾尖叫的「脫衣戲」，湯昇榮笑說當然是因為他出演才安排的橋段，「他身材很好，可以秀一下。」振永害羞坦言當下很緊張，「覺得應該再練壯一點，但那年代的氛圍更自然，不需要刻意健身線條。」宋柏緯則大笑：「那場本來是要看他身上的傷口，但我根本只看到兩塊胸肌，害我彈吉他一直 NG！」李沐也羞笑：「很害羞，但現場氣氛很開心，不管男生女生工作人員都很快樂。」

李沐在片中再度飾演情感濃烈的角色，被問到是否因此私下更「清醒」，她坦言長期投入情緒後反而會陷入低落，「所以這陣子有去做諮商，找找更好的調適方式。等作品播出後應該會好一些。」她也透露，今年生日剛好落在宣傳期，許願很務實：「希望電影被更多人看見。」宋柏緯笑說去年生日願望是「完美殺青」，如今願望升級：「希望這次能賣破億！」他也分享為戲努力學客語兩、三個月，「我們完全不會客語，只能從音標學起。」

湯昇榮談到創作靈感，表示自己身為客家人，研究台韓關係時發現七○年代有許多韓國留台學生，加上當時民歌風潮興盛、政治背景多變，因此決定打造一個跨文化、跨語言的愛情故事。他與鄭乃方在拍攝期間密切討論，雙導演合作默契十足，「三位演員也排戲很多次，累積很深的信任感。」

更多三立新聞網報導

安歆澐遭國手尪家暴！突發「車內爆哭照」曝心聲 她親吐：有太多恐懼

八木勇征清唱「從從容容遊刃有餘」！放驚喜影片承諾：下次帶團員一起來

直擊／周覓悄悄來台看SJ！希澈嗨喊「安可場辦在大巨蛋」 全場尖叫暴動

直擊／SJ九人真情告白！銀赫哭到說不出話 隊長喊：初心被你們喚回

