振永苦練中文職人精神爆發 隔空合作9m88秀絕對音感

振永為《那張照片裡的我們》主題曲苦練中文。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

韓流影歌雙棲的振永、李沐和宋柏緯主演的電影《那張照片裡的我們》將在年底上映，主題曲〈此刻永遠Timeless〉由振永與9m88合唱。歌曲特別收錄中客韓三語版和中文版雙版本，振永和9m88都進行語言上的大挑戰，振永苦練中文，9m88也是第一次正式錄製客語歌曲，為了詮釋歌曲中的情感，特別走訪了片場，參觀電影中重要的場景照相館，搭配上振永的歌聲，一起唱出電影中青春的遺憾、命運的無奈，以及無法成為永恆卻珍貴的瞬間。

振永第一次收到這首歌時就被旋律深深吸引，即便不在錄音狀態，也會反覆播放練唱，他認為這首歌不只是「適合電影」，更像是為劇中主角「金浩熙」的角色量身打造的情感延伸。錄音時，他腦海中湧現的是拍攝現場的一幕幕畫面，在片中他與女主角對戲的片段、照相館的光影與氛圍，那些記憶成為他進入情緒的關鍵。

對振永來說最大的挑戰就是要以中文演唱，他展現接近「絕對音感」般的精準，除了事先做足功課、背誦歌詞外，錄音現場更是以「一個音一個音」細細校正，學習速度極快。歌曲製作人稱讚他非常謙虛、有禮，總是提前準備、專注投入，有些連細節發音甚至比本地人還標準，哪怕有音節略有偏差，只要聽一次就能立刻修正回來，展現出近乎職人精神的敬業態度。

9m88首度正式錄製客語歌曲。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

9m88過去除了曾與林生祥合作過客語表演之外，這是她第一次正式錄製客語歌曲，更結合了振永演唱的韓文與中文，讓她對這首歌充滿好奇與期待。在投入配唱之前，她已大致了解電影故事的核心，並親自到片場參觀照相館場景，聽導演分享角色的背景與氛圍，當她站在那些場景中，更具體地感受到男女主角在那個時代所承受的壓力與情緒，也因此在第一次聽見這首歌的Demo時，她便直覺認為：「這是一首與故事高度契合、畫面感非常強烈的歌。」

這次配唱是以「隔空合唱」的方式完成，由振永先錄製，再由9m88接力，當她聽到振永的韓文與中文演唱時，感到十分驚喜，覺得他的聲音充滿情感、詮釋力很強，因此在進入錄音室時，振永的演唱反而成了一種指引，幫助9m88更快對準歌曲的情緒軸線，兩人聲線在歌曲中的交會，讓層次更加飽滿，也更加貼近電影想呈現的氛圍。

