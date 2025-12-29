振永被示愛驚呆了！台粉齊喊客家話撩歐巴 觀眾破解《那張照片》設定彩蛋

宋柏緯聖誕節當天在西門町街頭突襲唱歌，吸引不少影迷。瀚草文創GrX STUDIO提供

以1977年「中壢事件」為背景的《那張照片裡的我們》，面對多部好萊塢大片夾殺，雙導演湯昇榮、鄭乃方與演員宋柏緯至今已瘋跑超過50場映後活動，聖誕節當天，宋柏緯更驚喜現身西門町大雨中自彈自唱，帥氣指數破表，讓現場氣氛瞬間沸騰。

振永五天旋風訪台 粉絲客家話大告白「當會喔」

片中飾演韓國跆拳道教練的韓星振永，特地為戲二次訪台展開5天的馬拉松式宣傳。在24日的影廳活動中，振永一現身，全場粉絲便整齊大合唱主題曲〈此刻永遠〉，更齊聲獻上祝福：「振永，我愛你！聖誕快樂，祝《那張照片裡的我們》票房大賣，當會喔（客家話：很棒喔）。」

這份熱情讓振永驚喜萬分，他感性表示：「本來想說由我來唱給大家聽，沒想到粉絲先唱了，而且大家歌詞背得好熟喔，謝謝你們讓我此行留下美好的回憶！」

振永粉絲包場力挺偶像，還齊唱片尾曲。瀚草文創GrX STUDIO提供

宋柏緯合歡山追雪回憶殺 12強冠軍片戰友胡智強驚喜現身

飾演熱血青年李弘國的宋柏緯，聖誕節當天深入西門街頭大雨中，獻唱完整版電影插曲〈瞬間的遠方〉，溫暖嗓音吸引民眾駐足合唱。提到近期全台瘋追雪，宋柏緯回憶在合歡山拍攝4天的絕美體驗：「前兩天沒戲，就在山上欣賞了美景，我還看到月升，月亮從山峰中間升起，旁邊有雲海，雖然很冷，但真的很漂亮。最近合歡山開始下雪，大家剛好可以去走走喔！」

有趣的是，他跑映後時意外撞見在世界棒球12強冠軍故事電影《絕勝》合作的戰友胡智強，胡智強當時正在影城上班，竟現身影廳替宋柏緯「服務」並與粉絲合影，意外成為驚喜彩蛋。

美國人權工作者艾琳達(右)參與並記錄下當年中壢事件，看完電影與導演湯昇榮合照。瀚草文創GrX STUDIO提供

導演隱喻暗藏洋蔥 照相館「推不開的門」象徵父女和解

隨著不少影迷二刷、三刷，許多細膩的導演巧思也被發掘。有影迷注意到李沐工作的照相館大門，在故事初期始終推不開，湯昇榮與鄭乃方導演聽到後相當感動。鄭乃方解釋：「這扇門其實象徵了賢英的家庭關係，一開始家庭關係非常緊繃，父親用他們的方式愛女兒，對女兒卻形成一種壓力，但在事件爆發後，家人間看見了彼此的愛與學會了和解，那扇門就開了。」

中壢事件見證者艾琳達也現身首映。當年事件發生時留下的照片並不多，艾琳達當時以幻燈片方式記錄下來，她表示：「故事中的女主角追求真理、追求她的社會理想，希望這能引起年輕人對台灣歷史的興趣。拍這部電影不簡單，要找到40年前的環境、大樓、警局真的都不容易。」有參與中壢事件的邱垂貞也利用周末觀影場，他當年替競選人創作音樂，曾經歷中壢事件，盼作品為更多人帶來啟發。



