振永被私生飯逼退圈！ 《回到20歲》曝退居幕後震驚內幕

韓國奇幻愛情喜劇《回到20歲》近期在中天娛樂台播出，由「國民媽媽」金海淑帶領兩位實力派演員鄭知蘇、振永一同主演，該劇講述70歲老奶奶一夕之間年輕50歲，成為20歲的花漾少女，也讓她把握機會，完成年輕時沒能一圓歌手夢的遺憾。

這部劇改編自10年前的同名經典電影，相較於電影的劇情內容，電視劇版本增添更多元素，讓整體故事更豐富，而電視劇版本也著重描繪韓國偶像出道過程的辛酸，一窺偶像當練習生時的生活，以及出道後要面對的種種考驗。其中，過去以偶像男團B1A4出身的振永，在劇中所飾演的「丹尼爾」曾是人氣組合的隊長，擅長作曲、製作等，後來因為另有隱情，而退居幕後成為娛樂公司的理事及天才製作人。

劇中振永在成為製作人之前曾是人氣偶像，卻因被瘋狂粉絲騷擾，不僅擅闖宿舍，還偷竊手機、非法複製、違反通訊法規，甚至查到他預訂的航班，還一路尾隨他至國外飯店。就在大家譴責這位惡意的跟蹤狂，在報警舉報後卻出現大反轉：振永竟然承認與跟蹤狂交往，甚至為此退出螢光幕。

在這背後其實有著不為人知的內幕。七年後，原以為生活一切安然無恙的振永，再度遇見跟蹤狂；當被對方跟進廁所時，他也回想起過往的恐怖遭遇：宛如「恐怖情人」的跟蹤狂，竟瘋狂地把另一半的寵物狗從10樓陽台摔下去，因此離婚回國。如此劇情讓網友入戲，也相當擔心振永在《回到20歲》中與跟蹤狂再度相遇後，究竟會遭遇什麼更恐怖的事。

振永在《回到20歲》中除了展現精湛演技，更大秀肌肉並受到好評。提到那場戲時，振永表示有看到觀眾的留言，大家的認可讓他相當自豪，更謙虛地說：「拍攝燈光很好，所以拍出來的畫面也好。」他也為了展現最佳狀態，在飲食和運動都下了不少苦功：「我攝取大量蛋白質，每週去健身房六次。」一開始是自主鍛鍊，但成果不如預期，於是決定請私人教練：「我開始每週六次請私人教練來上課，我在教練眼裡可是VIP。」因為一直不斷買課程訓練。他也表示演戲不僅僅只有演技重要，對於整個人物的塑造、貼近角色同樣不可或缺：「演戲是一門需要認真對待的藝術。」展現他對工作的熱忱與重視。

而鄭知蘇在《回到20歲》中飾演挑戰成為女團出道的練習生「吳杜莉」，為了像偶像一樣擁有夢幻身材，她吃了不少苦頭：「我很難控制體重，即使拍戲時不吃東西，還是很容易長胖。」不僅要飲食控制，劇情裡更有練舞體能戲，讓她相當吃不消：「因為要穿舞台服裝，我本來就吃得不多，拍這部戲時更是要吃得更少。」

面對如此高強度挑戰，她笑稱：「我真的沒辦法當偶像了。」對於偶像這份職業相當敬佩。劇中跳舞戲份考驗律動感及耐力；鄭知蘇分享自己小學時曾是花式滑冰選手：「花式滑冰需要面部表情和肢體語言來進行表演。」當時的訓練也有助於她在演戲時所需的體能。《回到20歲》每週一至五晚間10點在中天娛樂台播出。



