振永親睹300人狂丟「石頭雨」嚇傻 警局上演一打五武打神技

振永在《那張照片裡的我們》中，以跆拳道身手保護李沐和宋柏緯對抗黑衣人。瀚草文創GrX STUDIO提供

台韓愛情電影《那張照片裡的我們》背景設定在1977年的台灣社會，為重現片中1977年的街景與歷史氛圍，劇組耗費大量精力尋找合適外景地。其中，電影核心的抗議場景「中壢分局」最終落腳在即將拆除的南投竹山分局。監製兼導演湯昇榮表示，當年大家都充滿悲憤與無限可能的力量，而重現這段歷史充滿挑戰。

《那張照片裡的我們》故事圍繞著照相館攝影師賢英（李沐飾）、韓國跆拳道教練金浩熙（振永飾）與熱血青年弘國（宋柏緯飾）三人的命運，因一場選舉舞弊引起的「中壢事件」抗議風暴而受到波動。

振永飾演的金浩熙是一名韓國跆拳道教練，這項設定是團隊耗時4年田調的成果，發現當年台灣引進跆拳道到軍中，並聘請韓國人擔任教官，因此創造出這個角色。振永在片中也展現矯健身手，在一場警局的動作戲中上演一打五。

重現中壢分局抗議事件 劇組南投竹山搭景出動300臨演

該場警局大抗爭場面動員近300名臨演，當地單位全力支援，甚至不惜調整公車路線。振永在該場戲跟著抗議人潮丟石頭並試圖闖入警局，回憶起拍攝現場，他坦言自己被現場的壯觀「石頭雨」和人數嚇到。

湯昇榮透露，石頭有真有假，臨演與工作人員一股腦兒地狂丟，最終將警局整面牆的玻璃敲壞，才呈現出電影中的震撼感。

振永讚嘆臨演專業度 美術組巧手還原70年代街景

劇組對場景細節極度考究，光是尋找適合的相館拍攝地，就花了逾3個月，最終在中壢找到一棟恰巧在1977年完工的早餐店，經美術組巧手改造後，變身為李沐家的相館。競選總部也參考當年資料照，鉅細靡遺地還原大字報、攤販與辦公室細節。

片中相館拍攝地在中壢，且該棟大樓恰巧也是1977年完工，原是一間早餐店，相當有緣分。瀚草文創GrX STUDIO提供

振永對台灣團隊的專業度深受感動，他提到在拍攝抗議戲時：「一起演出的演員和臨演們都非常認真，即使有些人可能不會入鏡，但他們一點也不馬虎，很認真投入於表演中，這讓我深受感動。」片中宋柏緯的自彈自唱演出，也讓觀眾一秒重返1977年的時空。電影將於12月24日聖誕跨年檔全台上映。



