振永重現電影台詞！神斷句曖昧氛圍拉滿 宋柏緯教他1字超實用中文

2025全新台韓愛情電影《那張照片裡的我們》全台熱映中，共同投資出品方中華電信22日舉辦專屬特映會，雙導演湯昇榮、鄭乃方及男女主角韓星振永、李沐、宋柏緯出席分享拍攝秘辛。

振永為《那張照片裡的我們》苦學中文，坦言發音最困難。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

振永片中飾演來台教跆拳道的金教練，挑戰不少中文台詞，映後重現，「拍照，最重要的東西是什麼？」這句台詞，標準發音獲滿場掌聲，而電影中他對李沐說：「我喜歡妳，拍的照片。」神斷句讓不少影迷看了心癢癢，曖昧到最高點。鄭乃方透露這句台詞是刻意安排，因為金教練講中文的方式是字句拆解，巧妙打造了一個有趣又美妙的誤會。

宋柏緯被問有沒有教振永實用中文，透露教了他「爽」這個字，宋柏緯解釋，「因為這個字可以用在不同狀況，很簡單一個音節，就能表達各種意思，蠻實用的。」他也談到和李沐為客語下了不少功夫，苦練2個月，甚至作夢都在說客語，至今最難忘其中一句台詞，「青年隊裡面有內奸。」他笑說：「這句話聽起來蠻美的，但講起來有種很顛覆的感覺。」他們的客語訓練沒白費，當天觀眾群中剛好有客家人，直誇兩人發音非常標準，獲得認證。

中華電信日前舉辦《那張照片裡的我們》專屬特映會。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

李沐這次還特別學了攝影以及沖洗照片的技能，她分享，「我在暗房待了一個多月，慢慢感受賢英的生活，那段時間對我來說是比較輕鬆的時刻，其它時間都在擔心客語怎麼辦。」導演湯昇榮表示，拍攝時李沐一直拿相機記錄大家，拍了很多花絮照片，一定有很多精彩瞬間，當場喊話：「妳快點把照片交出來，我幫妳出攝影集。」





