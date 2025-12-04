振永闖警局一打五！見300人狂砸「石頭雨」大場面嚇呆
台韓愛情電影《那張照片裡的我們》，由韓國男星振永與李沐、宋柏緯主演，共譜跨國三角戀，劇情以1977年桃園中壢事件為故事背景，為重現片中70年代氛圍，劇組下足功夫，走遍各地尋找合適外景地，而一場重要的暴動戲，動員近300名臨演狂丟石頭，振永更是闖入警局一打五，讓他也被現場的大場面給嚇到。
片中重要的抗議場景中壢分局，選在南投即將拆掉竹山分局進行拍攝。為期近一週的準備與拍攝，當地單位全力支援，經歷多次協調會議後，不惜調整公車路線，連當地居民也熱情擔任臨演，才得以完成片中重要的大抗爭場面。
中壢分局抗議事件場景動員近300名臨演狂丟石頭，主要演員們也有不少激烈動作戲，特別是振永闖入警局一打五，事前為拍攝進行了充足準備，與動作指導確認每個動作並進行排練後才上戲。
談到這場精彩場面，導演湯昇榮分享：「石頭雨和動作戲我們都做了充足排練，包含連攝影機的位置，都必須進行很精準的安排，總共有4台機器,其中一台架在天花板的360全景機。」他透露石頭有真有假，不僅現場的臨演賣命朝著警局狂丟，工作人員也加入丟石頭的行列。
湯昇榮說：「大家就是一股腦兒地把石頭往裡面的牆丟，後來整面牆的玻璃都被敲壞，才呈現出電影中觀眾所看到的震撼感。其實丟的位置像是獎盃、獎牌等方向也都有事前規劃，大家仔細看就會發現那些石頭都丟向了準確位置。」振永在該場戲跟著抗議人潮丟石頭，更試圖進入警局，面對阻礙直接秀身手，掙脫後逃亡。
回憶起此拍攝現場，振永被現場的人數與場面給嚇到，他說：「一起演出的演員和臨演們都非常認真，即使有些人可能不會入鏡，但他們一點也不馬虎，很認真投入於表演中，這讓我深受感動。」
製作團隊為故事情節與人物設定下足功夫，前期籌備耗時4年，經田調後發現，當年韓國人在越戰時靠著赤手空拳對抗敵人，台灣政府注意到此事，引進跆拳道到軍中，請韓國人到台灣軍中當教官，1977年逐漸從軍中轉至民間，在救國團或自己經營的道館教跆拳道。台灣的第一座跆拳道道館也由韓國人開設，《那張照片裡的我們》中振永所飾演的跆拳道教練角色金浩熙就此誕生。
為重現1977年的街景、建築氛圍，開鏡前劇組從台北、桃園找到台中、台南，花了逾3個月，竟還是在中壢找到命定的相館拍攝地，且該棟大樓恰巧也是1977年完工，原是一間早餐店，透過美術組的巧手改造後，變身為李沐家的相館。競選總部參考了當年資料照，還原大字報、攤販、舞台、後台、選舉辦公室每個細節，造型梳化團隊更將上百位臨演打扮成70年代的模樣，再加上宋柏緯的自彈自唱演出，一秒帶觀眾重返1977。
《那張照片裡的我們》描繪照相館攝影師賢英（李沐飾）、韓國跆拳道教練金浩熙（振永飾）與熱血青年弘國（宋柏緯飾）三人的命運，因一場選舉舞弊引起的抗議風暴而受到波動。全片將於12月24日全台上映。
