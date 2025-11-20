振永隔10年接拍《回到20歲》！熱吻「小宋慧喬」難度大

鄭知蘇（左）談及《回到20歲》與振永吻戲難度大。（中天娛樂台提供）

改編自同名經典電影的韓劇《回到20歲》，21日起在中天娛樂台播出，由男團B1A4出身的振永、《黑暗榮耀》有「小宋慧喬」之稱的鄭知蘇以及「國民媽媽」金海淑領銜主演。振永早在10年前就曾參與電影版，飾演奶奶「吳末順」的孫子，這次在電視劇則是擔綱男主角，成為奶奶回春後的戀愛對象，時隔10年接演翻拍的電視劇，振永表示相當榮幸，「同時也覺得時光過得好快，認為電視劇詮釋出電影沒拍出的細節」。

他也坦言，當初在接這部作品時相當猶豫，「我知道自己會被拿來和別人比較，所以很忐忑」，最終仍選擇接下挑戰，當被問及如果能回春的話，最想做什麼，振永表示還是會與過去的自己做一樣的選擇，「因為真的很想當歌手，無法忘記自己一步一步努力過來的那份喜悅感」，言談中流露他對音樂的熱愛。

廣告 廣告

振永時隔10年接拍《回到20歲》成男主角。（中天娛樂台提供）

該劇該劇講述七旬老奶奶「吳末順」，搭上一台神秘計程車，竟意外回春變成20歲少女「吳杜莉」，讓她趁機重拾年輕時的歌手夢想，也因此遇上音樂製作人「丹尼爾」，更體驗了過去50年的寡婦生活中沒能感受到的怦然心動。

「國民媽媽」金海淑《回到20歲》搭上神秘計程車竟回春。（中天娛樂台提供）

而此次振永將和鄭知蘇飾演外表只有20歲，內心卻70歲的「吳杜莉」有感情戲，他表示這對他來說是一大困難，「一開始真的很難，因為她（吳杜莉）的臉看起來就是知蘇的年紀，但實際上她不是那個年紀。後來我決定裝作完全不認識她，我覺得如果我一直想著這些，演起來就太難了，所以我盡量不去想」。

而鄭知蘇同樣對角色設定感到挑戰很大，尤其在拍攝吻戲時，「對於劇中要呈現親親還是接吻苦惱了很久，最後更拍了很多種版本」，可能因為兩人都知道女主角是20歲外表、70歲心靈，「跟振永的吻戲不像以往愛情劇有男女主角間的化學效應」。

鄭知蘇《回到20歲》成20歲外表的七旬嬤。（中天娛樂台提供）

鄭知蘇對於要詮釋內心有著老靈魂的角色，加上奶奶「吳末順」又是金海淑飾演，讓她更加緊張，卻沒想到身為大前輩的金海淑會主動親近、照顧她，「金海淑前輩給我滿滿的鼓勵，還主動給我聯絡方式，並且說『有需要可以打給我』，兩人一起吃飯時，前輩也分享很多小祕訣」，點點滴滴都讓她相當感動。

金海淑提到鄭知蘇時則打趣地說，「演技固然重要，但我覺得外表也很重要。當初聽說鄭知蘇要演我的角色時，我覺得我們倆在契合度上可能不太搭，我覺得鄭知蘇太漂亮了，反而會成為這部劇的障礙」，對於後輩不吝讚美。韓劇《回到20歲》21日起周一至周五晚間10點在中天娛樂台播出。

更多中時新聞網報導

胡瓜失手摸胸籃籃 郭忠祐緩頰角度問題

德評氣候變遷表現 台倒數第9

五月天上海站 冠佑牽小玫瑰出場