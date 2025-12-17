振永首戰客語！《那張照片裡的我們》搭檔9m88獻唱 「蒼穹」發音難倒歐巴

郭子乾兒子郭德君在《那張照片裡的我們》和振永有不少動作對手戲。瀚草文創GrX STUDIO提供

《那張照片裡的我們》集結韓國人氣男星振永、金鐘女星李沐與宋柏緯，重回1977年動盪卻勇敢的年代，譜寫出一段跨國三角戀。本片將於12月24日聖誕夜全台上映，韓星振永更預計於12月21日再度訪台，與宋柏緯出席兩場秒殺的特殊影人場活動，與影迷近距離互動。

金獎團隊考據歷史背景 宋柏緯參與插曲創作展現音樂才華

由《茶金》幕後金獎團隊打造，故事以1977年中壢事件為背景，描述照相館攝影師、韓國跆拳道教練與熱血青年間的愛恨情仇。今日發布美學篇花絮中提到，團隊田調發現當年正是民歌興起與金韻獎創辦之年，因而將宋柏緯飾演的「弘國」設定為愛音樂的大學生。

廣告 廣告

導演湯昇榮特別邀請宋柏緯與音樂大師侯志堅共同參與創作插曲〈瞬間的遠方〉，在落日氛圍中透過吉他與旋律，精準捕捉文字背後的情感力量，將音樂與時代背景完美融合。

振永首度挑戰中文客語三聲道 獻唱克服蒼穹發音難關

電影另一大亮點為主題曲〈此刻永遠Timeless〉，由振永搭檔9m88演唱。這不僅是振永首度為主演電影獻唱，更挑戰了中文、客語、韓文三種語言。振永分享在錄製過程中，最困難的發音莫過於「蒼穹」二字，讓他至今記憶猶新。

那張照片裡的我們》結合70年代金曲，宋柏緯用歌聲帶領觀眾回到動盪卻勇敢的年代。瀚草文創GrX STUDIO提供

此外，片中也收錄多首60至70年代民歌，其中〈花戒指〉一曲改編自韓國民謠，湯昇榮特地聯繫韓國版權方取得授權，安排振永在片中自彈自唱，以此呼應台韓元素的深度交流。

郭子乾父子驚喜同框 郭德君全力投入對打振永險暈倒

演員陣容中藏有驚喜彩蛋，郭子乾父子首度同台現身。曾入圍金鐘影帝的郭子乾此次受湯昇榮之邀，以「照片形象照」形式客串競選候選人，而其子郭德君則飾演黑衣人阿標，獻出大銀幕處女秀。

郭德君對表演極具熱情，在戲中挑戰矯健身手襲擊振永，甚至一度拍到體力透支差點昏倒。父子兩人雖無緣對戲，但各自以不同形式參與演出，成為電影驚喜彩蛋。



回到原文

更多鏡報報導

傅孟柏合體《九龍城寨》朱栢康開打！ 李李仁《即刻刺殺》求過癮：要當最邪惡政客

國師唐綺陽開金口獻唱主題曲！ 初孟軒曝女神邵雨薇私下「這句話」救了他

姊弟戀修成正果！李玉璽、許允樂公布結婚喜訊 告白「我們會一起變老」