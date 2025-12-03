振永「一人打五個」秀跆拳救人！見抗爭場面：真的嚇到

振永在《那張照片裡的我們》保護李沐和宋柏緯對抗黑衣人。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》韓國人氣男星振永與李沐、宋柏緯共譜跨國三角戀。為重現片中70年代氛圍，劇組走遍各地尋找合適外景地，其中發生抗議事件的中壢分局，最終落腳即將拆除的南投竹山分局。該場戲出動300名臨演，飾演跆拳道教練的振永一打五展現矯健身手，而他看到現場的壯觀「石頭雨」也忍不住讚嘆：「當時我真的嚇到了！」

《那張照片裡的我們》出動300名臨演打造逼真抗議場面，李沐飾演的賢英在人群中記錄下一切。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》由《茶金》金獎團隊打造，以1977年桃園中壢事件為故事背景，描繪照相館攝影師賢英（李沐飾）、韓國跆拳道教練金浩熙（振永飾）與熱血青年弘國（宋柏緯飾）三人的命運，因一場選舉舞弊引起的抗議風暴而受到波動。監製兼導演的湯昇榮說：「我覺得那個時代大家都充滿悲憤的力量，也充滿了無限的可能。」

製作團隊為故事情節與人物設定下足功夫，前期籌備耗時4年，經田調後發現，當年韓國人在越戰時靠著赤手空拳對抗敵人，台灣政府注意到此事，引進跆拳道到軍中，請韓國人到台灣軍中當教官，1977年逐漸從軍中轉至民間，在救國團或自己經營的道館教跆拳道，台灣的第一座跆拳道道館也由韓國人開設，《那張照片裡的我們》中振永所飾演的跆拳道教練角色金浩熙就此誕生。

振永在《那張照片裡的我們》有不少動作戲，展現俐落好身手。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

為重現1977年的街景、建築氛圍，開鏡前劇組從台北、桃園找到台中、台南，花了逾3個月，竟還是在中壢找到命定的相館拍攝地，且該棟大樓恰巧也是1977年完工，原是一間早餐店，透過美術組的巧手改造後，變身為李沐家的相館；競選總部參考了當年資料照，還原大字報、攤販、舞台、後台、選舉辦公室每個細節，造型梳化團隊更將上百位臨演打扮成70年代的模樣，再加上宋柏緯的自彈自唱演出，一秒帶觀眾重返1977。

片中重要的抗議場景中壢分局，選在南投即將拆掉竹山分局進行拍攝。為期近一周的準備與拍攝，當地單位全力支援，經歷多次協調會議後，不惜調整公車路線，連當地居民也熱情擔任臨演，才得以完成片中重要的大抗爭場面。中壢分局抗議事件場景動員近300名臨演狂丟石頭，主要演員們也有不少激烈動作戲，特別是振永闖入警局一打五，事前為拍攝進行了充足準備，與動作指導確認每個動作並進行排練後才上戲。

振永在該場戲跟著抗議人潮丟石頭，更試圖進入警局，面對阻礙直接秀身手，掙脫後逃亡。回憶起此拍攝現場，振永被現場的人數與場面給嚇到，他更說：「一起演出的演員和臨演們都非常認真，即使有些人可能不會入鏡，但他們一點也不馬虎，很認真投入於表演中，這讓我深受感動。」台韓青春三角戀《那張照片裡的我們》，12月24日聖誕跨年檔全台上映。

