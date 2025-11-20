振永《回到20歲》升格男主戀奶奶

振永時隔10年接拍電視版《回到20歲》成男主角，他日前才為新片來台參加金馬活動。（陳俊吉攝）

改編自同名電影的韓劇《回到20歲》，由男團B1A4出身的振永、《黑暗榮耀》有「小宋慧喬」之稱的鄭知蘇以及「國民媽媽」金海淑領銜主演。振永早在10年前曾參與電影版，當時飾演奶奶「吳末順」的孫子，這次升格男主角，成為奶奶穿越回春後的戀愛對象，振永表示相當榮幸，「同時也覺得時光過得好快，電視劇詮釋出電影沒拍的細節」。

他坦言，當初在接這部作品時相當猶豫，「我知道自己會被拿來和別人比較，所以很忐忑」，最終仍選擇接下挑戰。被問及如果能回春最想做什麼？振永表示還是會與過去的自己做一樣的選擇，「因為真的很想當歌手，無法忘記自己一步一步努力過來的那份喜悅感」，言談中流露他對音樂的熱愛。

振永飾演音樂製作人「丹尼爾」，將和外表20歲，內心卻70歲的吳杜莉（鄭知蘇飾）有感情戲，這對他來說是一大困難，「臉看起來就是知蘇的年紀，但實際上她不是那個年紀。後來我決定裝作完全不認識她，覺得如果我一直想著這些，演起來就太難了，所以我盡量不去想。」

鄭知蘇詮釋內心有著老靈魂角色，同樣感到極大挑戰，尤其在拍攝吻戲時，要呈現簡單的親親，還是接吻苦惱了很久，她笑言最後更拍了很多種版本。該劇21日起周一至周五晚間10點在中天娛樂台播出。