振永《回到20歲》 遭恐怖粉絲跟進廁所

振永飾演娛樂公司的理事及天才製作人「丹尼爾」。（圖／中天提供）

韓劇《回到20歲》改編自10年前的同名經典電影，相較於電影的劇情內容，電視劇版本增添更多元素，讓整體故事更豐富。其中，過去以偶像男團B1A4出身的振永，在劇中所飾演的「丹尼爾」曾是人氣組合的隊長，擅長作曲、製作等，後來因為另有隱情，而退居幕後成為娛樂公司的理事及天才製作人。

振永在劇中成為製作人之前曾是人氣偶像，卻因被瘋狂粉絲騷擾，不僅擅闖宿舍，還偷竊手機、非法複製、違反通訊法規，甚至查到他預訂的航班，還一路尾隨他至國外飯店，就在大家譴責這位惡意的跟蹤狂，在報警舉報後，卻出現大反轉，振永居然承認與跟蹤狂交往，甚至為此退出螢光幕。

除了展現精湛的演技，振永更大秀肌肉並受到好評，提到那場戲時，振永表示有看到觀眾的留言，大家的認可讓他感到相當自豪，更謙虛地說「拍攝燈光很好，所以拍出來的畫面也好」，而他也為了展現最佳狀態，在飲食和運動都下了不少苦功，「我攝取大量蛋白質，每週去健身房六次」，一開始是自主鍛鍊，但成果不如預期，於是決定請私人教練，「我開始每週六次請私人教練來上課，我在教練眼裡可是VIP」，因為一直不斷買課程訓練，他也表示演戲不僅僅只有演技重要，對於整個人物的塑造來貼近角色也是不可或缺，「演戲是一門需要認真對待的藝術」，展現他對工作的熱忱及看重。

振永大秀好身材。（圖／中天提供）

