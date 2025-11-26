振永《回到20歲》遭狂粉跟蹤嚇壞

偶像男團B1A4出身的振永主演韓劇《回到20歲》，改編自10年前的同名經典電影，電視劇版本增添更多元素，著重描繪偶像練習生拚出道的辛酸，以及成名後要面對的考驗。

振永飾演的名製作人「丹尼爾」曾是人氣偶像，被「私生飯」瘋狂騷擾，事情曝光後，卻出現大反轉，他承認與跟蹤狂交往，甚至為此退出螢光幕，背後其實有著不為人知的內幕。

7年後振永再度遇見跟蹤狂，還被對方跟進廁所，該名跟蹤狂宛如「恐怖情人」，振永聽聞跟蹤狂把老公的寵物狗從10樓陽台丟出去，因此婚姻破裂，他再度陷入恐懼中，劇情反映現實，獲得許多共鳴。

1周操肌6次成VIP

此外，振永在劇中大秀猛肌受到關注，為了展現最佳狀態，在飲食和運動都下了不少苦功，「攝取大量蛋白質，每周6次請私人教練上課，我在教練眼裡可是VIP。」他表示，演戲不僅只有演技重要，對於整個人物的塑造來貼近角色也是不可或缺，「演戲是一門需要認真對待的藝術」。

鄭知蘇劇中原本是70歲奶奶，回春成20歲少女，重拾夢想當女團練習生「吳杜莉」，想擁有夢幻的身材，吃了不少苦頭，不僅飲食控制，劇情裡更有練舞的體力戲，高強度的挑戰讓她笑稱：「我真的沒辦法當偶像了。」該劇周一至周五晚間10點在中天娛樂台播出。