振永一打五秀俐落身手 被300臨演上陣「石頭雨」嚇傻眼

【緯來新聞網】台韓愛情電影《那張照片裡的我們》找來韓國人氣男星振永攜手李沐、宋柏緯共譜跨國三角戀，為重現片中70年代氛圍，劇組走遍各地尋找合適外景地，其中發生抗議事件的中壢分局，最終落腳即將拆除的南投竹山分局。該場戲出動300名臨演，飾演跆拳道教練的振永一打五展現矯健身手，而他看到現場的壯觀「石頭雨」也忍不住讚嘆：「當時我真的嚇到了！」

振永在《那張照片裡的我們》有不少動作戲，展現俐落好身手。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

電影以1977年桃園中壢事件為故事背景，為重現1977年的街景、建築氛圍，開鏡前劇組從台北、桃園找到台中、台南，花了逾3個月，竟還是在中壢找到命定的相館拍攝地，且該棟大樓恰巧也是1977年完工，原是一間早餐店，透過美術組的巧手改造後，變身為李沐家的相館。競選總部參考了當年資料照，還原大字報、攤販、舞台、後台、選舉辦公室每個細節，造型梳化團隊更將上百位臨演打扮成70年代的模樣，再加上宋柏緯的自彈自唱演出，一秒帶觀眾重返1977。



片中重要的抗議場景中壢分局，選在南投即將拆掉竹山分局進行拍攝。為期近一周的準備與拍攝，當地單位全力支援，經歷多次協調會議後，不惜調整公車路線，連當地居民也熱情擔任臨演，才得以完成片中重要的大抗爭場面。中壢分局抗議事件場景動員近300名臨演狂丟石頭，主要演員們也有不少激烈動作戲，特別是振永闖入警局一打五，事前為拍攝進行了充足準備，與動作指導確認每個動作並進行排練後才上戲。 談到這場精彩場面，導演湯昇榮分享：「石頭雨和動作戲我們都做了充足了排練，包含連攝影機的位置，都必須進行很精準的安排，總共有4台機器，其中一台架在天花板的360全景機。」他曝石頭有真有假，不僅現場的臨演賣命朝著警局狂丟，工作人員也加入丟石頭的行列，他說：「大家就是一股腦兒地把石頭往裡面的牆丟，後來整面牆的玻璃都被敲壞，才呈現出電影中觀眾所看到的震撼感。其實丟的位置像是獎盃、獎牌等方向也都有事前規劃，大家仔細看就會發現那些石頭都丟向了準確位置。」



振永在該場戲跟著抗議人潮丟石頭，更試圖進入警局，面對阻礙直接秀身手，掙脫後逃亡。回憶起此拍攝現場，振永被現場的人數與場面給嚇到，他更說：「一起演出的演員和臨演們都非常認真，即使有些人可能不會入鏡，但他們一點也不馬虎，很認真投入於表演中，這讓我深受感動。」《那張照片裡的我們》將於12月24日聖誕跨年檔全台上映。

《那張照片裡的我們》相館拍攝地恰巧也是1977年完工。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》出動300名臨演打造逼真抗議場面，李沐飾演的賢英在人群中記錄下一切。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

