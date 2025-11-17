振永《那張照片》脫衣！ 宋柏緯「顧著看大胸肌」：害我NG

眾人幫振永驚喜慶生。（圖／侯世駿攝）

台韓合作電影《那張照片裡的我們》昨晚在金馬影展舉行世界首映，主演李沐、振永（Jinyoung）、宋柏緯一同亮麗現身，為電影造勢。

恰逢隔天是振永34歲生日，劇組特地準備蛋糕為他驚喜慶生。振永許願：「這是我連續兩年在劇組過生日，很高興能和大家一起。電影很快就要上映了，希望可以大賣！」同樣是11月壽星的宋柏緯也超前部署，在現場許下破億生日願望：「希望賣破億！」

電影預告中，振永一幕水中戲大秀結實胸肌，引起粉絲熱議。他坦言看到畫面時仍覺得「好害羞」，並開玩笑表示：「每次拍脫衣戲都會有點不好意思，雖然有點可惜，還希望能再更壯一點。」

宋柏緯則在旁爆料，那場戲他本該專注查看振永的傷口，結果卻「只看到他的胸肌，吉他都彈不好了」，逗趣自嘲因此不斷NG。

李沐則分享她對振永「偶像/演員」身份的反差觀察。她曾參與振永的台灣見面會，笑說：「舞台上的他表演氣氛很豪華，很像buffet（自助餐），但拍戲時就是饅頭的感覺。」意指他從華麗偶像轉換為內斂的演員。

近期作品連發的李沐，除了新片上映，主演的新劇《如果我不曾見過太陽》也正熱播中。她坦言近期接演的角色都偏向沉重：「連續演出兩個很心痛的故事，心真的有點破碎。」她表示衷心希望觀眾能看見這兩個她投入很深的故事，並許下溫柔的願望：「心裡也希望每一個角色都能幸福。」

