振永1周6次操肌成VIP 《回到20歲》遇狂粉跟蹤

振永（右）、鄭知蘇主演的《回到20歲》改編自同名經典電影。中天娛樂台提供



韓團「B1A4」出身的振永主演的奇幻愛情喜劇《回到20歲》周一至周五晚間10點在中天娛樂台播出，劇中他大秀肌肉，提到那場戲，他謙虛地說：「拍攝燈光很好，所以拍出來的畫面也好。」透露下了不少苦功，「我攝取大量蛋白質，每周去健身房6次，每周六次請私人教練來上課，我在教練眼裡可是VIP」。

振永在《回到20歲》中展現精實身材。中天娛樂台提供

《回到20歲》改編自10年前的同名經典電影，劇中振永飾演的「丹尼爾」在成為製作人前曾是偶像，卻遭瘋狂粉絲擅闖宿舍、偷竊手機、非法複製、甚至一路尾隨他至國外飯店，沒想到在報警後出現大反轉，他居然承認與跟蹤狂交往，甚至為此退出螢光幕，在這背後其實有著不為人知的內幕，而7年後原以為生活一切安然無恙的他再度遇見跟蹤狂，當被對方跟進廁所時，他也回想起過往宛如「恐怖情人」的跟蹤狂竟瘋狂的把另一半的寵物狗從10樓陽台摔下去，因此離婚回國。

而鄭知蘇在劇中飾演挑戰成為女團出道的練習生「吳杜莉」，為了要像偶像一樣擁有夢幻的身材吃不少苦頭，「我很難控制體重，即使拍戲時不吃東西，還是很容易長胖」。練舞的體力戲也讓她吃不消，「因為要穿舞台服裝，我本來就吃得不多，拍這部戲的時候更是要吃得更少」。讓她苦笑說：「我真的沒辦法當偶像了。」

