振永1周6次造巨肌 河邊脫衣「好害羞」
韓星振永與李沐、宋柏緯合作的愛情片《那張照片裡的我們》釋出「留住青春版」前導預告，一幕他在河邊戲水，脫下跆拳道外衣展現精實好身材，抖動大胸肌的畫面超養眼，吸引李沐目光，他看完預告後也忍不住笑喊：「好害羞。」而他為詮釋「金浩熙」，早在韓國就開始密集健身，「我1周幾乎去健身房6次，控制飲食、養肌肉，希望能呈現角色穩重健壯的一面，也讓觀眾看到最好的狀態」。
《那張照片裡的我們》11月17、18日將在金馬影展舉辦世界首映，門票一開賣就秒殺，振永片中飾演跆拳道教練「金浩熙」，原為韓國總統的御用保鑣，憑藉優異的比賽成績受邀來台授課。預告中，他展現苦練多時的中文，親口問李沐：「拍照最重要的東西是什麼？」也為2人即將展開的曖昧情愫埋下伏筆。
宋柏緯在片中飾演熱愛音樂的青年「弘國」，透露靠音樂來幫助自己進入角色，「我每天早上梳化都會聽1977年 Billboard 排行榜歌單，那些歌有種奔放不羈的氛圍，能把我帶進弘國的世界」。此外，他也透過慢跑、核心與呼吸訓練等方式，體會角色內在的壓抑與時代感，「弘國像是1個憋著氣的人，我在開拍前會閉氣，然後在『Action』前大吸一口氣進入角色，讓窒息與新生同時影響著自己的生理狀態來貼近弘國」。
《那張照片裡的我們》預告中搭配韓國樂團「HYUKOH」與台灣樂團「落日飛車」合作歌曲〈Young Man〉，歌詞「We have to fight Only trying to survive」恰如其分地襯托出1977年動盪年代中青春的奔放與迷惘。該片12月24日上映。
