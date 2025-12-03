振永1打5：真的嚇到了 驚呆300人狂砸「石頭雨」
韓國男星振永與李沐、宋柏緯在電影《那張照片裡的我們》中共譜跨國三角戀，其中發生抗議事件的中壢分局最終落腳即將拆除的南投竹山分局，該場戲出動300名臨演，飾演跆拳道教練的振永1打5展現矯健身手，而他看到現場的壯觀「石頭雨」也忍不住讚嘆：「當時我真的嚇到了！」
《那張照片裡的我們》以1977年桃園中壢事件為故事背景，為重現70年代的街景、建築氛圍，劇組從台北、桃園找到台中、台南，花逾3個月在中壢找到命定的相館拍攝地，該棟大樓恰巧也是1977年完工，原是1間早餐店，美術組將其改造變身為李沐家的相館；競選總部則還原大字報、攤販、舞台、後台、選舉辦公室每個細節，更將上百位臨演打扮成70年代的模樣，再加上宋柏緯的自彈自唱，1秒帶觀眾重返1977。
片中中壢分局選在南投即將拆掉竹山分局進行拍攝，為期近1周的準備與拍攝，當地單位全力支援，還調整公車路線，連當地居民也熱情擔任臨演，才得以完成大抗爭場面，該場景動員近300名臨演狂丟石頭，主要演員們也有不少激烈動作戲，振永為1打5橋段事前與動作指導確認每個動作並排練後才上戲。
振永也坦言被現場的人數與場面給嚇到，「一起演出的演員和臨演們都非常認真，即使有些人可能不會入鏡，但他們一點也不馬虎，很認真投入於表演中，這讓我深受感動」。
監製湯昇榮透露石頭有真有假，不僅臨演賣命朝警局狂丟，工作人員也加入丟石頭的行列，「大家就是一股腦兒地把石頭往裡面的牆丟，後來整面牆的玻璃都被敲壞，才呈現出電影中觀眾所看到的震撼感。其實丟的位置像是獎盃、獎牌等方向也都有事前規劃，大家仔細看就會發現那些石頭都丟向了準確位置」。《那張照片裡的我們》12月24日上映。
