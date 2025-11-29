振聲高中六十週年校慶 桃市府副祕書長與校友回娘家團聚歡慶





振聲高中今(29)日舉行六十週年校慶「校友回娘家」活動，桃園市府副祕書長也是振聲校友的金志聿副秘書長也親自出席，與退休師長、歷屆校友及在校師生共同參與盛會，場面溫馨隆重。

金副秘書長指出，看見眾多校友返校相聚十分感動，而振聲高中六十年來在師長的奉獻、校友的支持與學生的努力下，累積深厚成果，也祝福振聲未來能更加卓越。

振聲高中六十週年校慶 桃市府金志聿副祕書長長與校友回娘家團聚歡慶

教育局表示，振聲高中長年深耕教育，培育出包括國立陽明交通大學林奇宏校長、國立高雄科技大學楊慶煜校長、市府蘇俊賓副市長、金志聿副秘書長、市府前環保局長陳世偉等社會各領域的優秀人才，展現用心辦學成果。

校方指出，自五十週年起便擴大辦理「校友回娘家」活動，每十年加大規模，希望凝聚校友力量，在各領域彼此扶持，共同為母校發展貢獻；期許未來透過校友與學校的緊密連結，形成更堅實的教育力量，讓下一個十年更加精彩。



