振聲高中邁入一甲子 張善政：桃園培育英才的重要搖籃

市長張善政親臨現場，與來賓合影。圖：教育局提供

桃園市振聲高中在今(8)日歡慶創校六十週年，邀請歷屆傑出校友、退休教職員及全校師生齊聚一堂，共同見證學校從草創至今一甲子以來的輝煌成果，市長張善政與校友副市長蘇俊賓特別出席校慶活動，與師生共同歡慶學校60歲生日。

市長張善政特別出席校慶活動。圖：教育局提供

振聲高中創立60載，培育不少知名且對社會有所貢獻的人士，歷屆校友包括桃園市(縣)前市(縣)長朱立倫、桃園市副市長蘇俊賓、立法委員楊麗環、國立陽明交通大學校長林奇宏、國立高雄科技大學校長楊慶煜，以及桃園市環保前局長陳世偉等人，張善政也指出，振聲培育無數優秀人才，歷屆校友遍布政、商、學界，堪稱桃園培育英才的重要搖籃。

校友副市長蘇俊賓特別出席校慶活動。圖：教育局提供

在少子化嚴峻挑戰下，振聲高中歷年招生情況穩定，始終不虞生源，在升學、技職、體育、藝文均展現多元的教育成果深受家長與學生肯定。

教育局表示，六十年的歲月凝聚無數人的心血與努力，從今以後更是邁向新篇章的開始，祝福振聲高中承先啟後，百年樹人、再創輝煌。

