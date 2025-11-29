振聲高中60周年邀校友回娘家 市府副祕書長金志聿返校見證辦學成果

振聲高中今 日 舉行六十周年校慶「校友回娘家」活動，桃園市府副祕書長 金志聿 （左2）也親自出席。

振聲高中今(29)日舉行六十周年校慶「校友回娘家」活動，桃園市府副祕書長也是振聲校友的金志聿也親自出席，與退休師長、歷屆校友及在校師生共同參與盛會，場面溫馨隆重。

自五十周年起便擴大辦理「校友回娘家」活動，每十年加大規模，希望凝聚校友力量。圖：教育局提供

金志聿指出，看見眾多校友返校相聚十分感動，而振聲高中六十年來在師長的奉獻、校友的支持與學生的努力下，累積深厚成果，也祝福振聲未來能更加卓越。教育局表示，振聲高中長年深耕教育，培育出包括國立陽明交通大學校長林奇宏、國立高雄科技大學校長楊慶煜、副市長蘇俊賓、金志聿副秘書長、市府前環保局長陳世偉等社會各領域的優秀人才，展現用心辦學成果。

校方指出，自五十周年起便擴大辦理「校友回娘家」活動，每十年加大規模，希望凝聚校友力量，在各領域彼此扶持，共同為母校發展貢獻；期許未來透過校友與學校的緊密連結，形成更堅實的教育力量，讓下一個十年更加精彩。

