振聲高中60週年校慶 張善政市長肯定辦學成果卓著
記者陳華興／桃園報導
桃園市長張善政八日上午前往桃園區，出席「振聲高中六十週年校慶」。張善政表示，振聲高中無論在學業成績或品德教育方面，皆有亮眼表現，特別是國中部升高中或高中部參與大學繁星，更是在桃園名列前茅。迎來六十週年校慶生日，感謝歷屆校長、教師與校友一點一滴累積而成的豐碩成果，期許下一個六十年，振聲高中仍持續綻放光芒，再造令人稱羨的辦學成果。
張善政說，振聲高中過去多年培育出眾多傑出人才，包含現任桃園市副市長蘇俊賓即是振聲的傑出校友，蘇副市長也擔任此次校慶活動的榮譽主任委員，市府副秘書長金志聿、前國民黨主席朱立倫也都是振聲高中畢業的優秀校友，彰顯振聲高中不只為桃園、更為國家培養了許多傑出人才。期許在場同學未來畢業後，也能在各自領域發光發熱，展現令人驕傲的表現，讓母校引以為榮。
副市長蘇俊賓八日也特別回到振聲，祝福母校生日快樂。蘇俊賓除了獲頒校慶榮譽主委聘書也當場即興唱校歌，並期勉學弟妹們，畢業之後不忘振聲。
包括立法委員萬美玲、市議員黃婉如、張碩芳、校慶籌備委員會首席顧問前市議員蘇家明、市府教育局長劉仲成、桃園區長許敏松、振聲高中校長宋慶瑋、新任家長會長簡慧雯、前會長張鈞喬、桃園市家長會長協會理事長溫碧雲、桃園市家長會長協會榮譽理事長暨振聲高中校友會榮譽理事長呂朝福等均一同出席活動。
