振聲高中60週年校慶 桃園市長肯定辦學成果卓著

▲振聲高中60週年校慶。

【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（8）日上午前往桃園區，出席「振聲高中60週年校慶」。張善政表示，振聲高中無論在學業成績或品德教育方面，皆有亮眼表現，特別是國中部升高中或高中部參與大學繁星，更是在桃園名列前茅。今日迎來60週年校慶生日，感謝歷屆校長、教師與校友一點一滴累積而成的豐碩成果，期許下一個60年，振聲高中仍持續綻放光芒，再造令人稱羨的辦學成果。

張善政說，振聲高中過去多年培育出眾多傑出人才，包含現任桃園市副市長蘇俊賓即是振聲的傑出校友，蘇副市長也擔任此次校慶活動的榮譽主任委員，市府副秘書長金志聿、前國民黨主席朱立倫也都是振聲高中畢業的優秀校友，彰顯振聲高中不只為桃園、更為國家培養了許多傑出人才。期許在場同學未來畢業後，也能在各自領域發光發熱，展現令人驕傲的表現，讓母校引以為榮。

副市長蘇俊賓今日也特別回到振聲，祝福母校生日快樂。蘇俊賓除了獲頒校慶榮譽主委聘書也當場即興唱校歌，並期勉學弟妹們，畢業之後不忘振聲。

教育局表示，振聲高中辦學成果卓著，今（114）年國中部錄取武陵高中共115人，特別是武陵科學班共招生25人，振聲即錄取13人，占比逾半，展現升學競爭力；高中部普通科在繁星推薦與申請入學方面，錄取國立大學人數也創下歷年新高。此外，設計群科於去（113）年參加金犢獎國際競賽榮獲最多獎項，更榮獲全國高中最佳學校之最高榮譽；振聲在運動方面亦表現亮眼，男籃、男排雙雙晉級全國聯賽，女聲合唱團亦榮獲全國優勝，成績斐然。