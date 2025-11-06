振興國旅 台北國際旅展五星飯店推超殺優惠

雲品溫泉酒店豪華湖景套房。（翻攝自ITF 台北國際旅展）

2025 ITF台北國際旅展將於11月7日至10日登場，全台多家五星飯店齊聚南港展覽館一館，推出餐宿超殺的年度壓軸優惠，以實際行動振興國旅市場，邀民眾用最划算的價格享受頂級假期。





台北君悅酒店

推出雙自助餐券快閃62折、平日住宿券52折，現場購滿1.5萬元再送凱菲屋餐券。展場每日祭排隊禮與抽獎活動，最高可獲豪華客房住宿券。





台北美福大飯店

住宿券36折起，雙人下午茶券65折限時快閃。展場單筆消費滿3,999元起，可享限量滿額禮。

廣告 廣告





寒舍集團

聯手推出住宿券34折、餐券55折起。礁溪寒沐一泊一食7,800元、寒舍艾美「探索廚房」雙人餐券76折，購滿即送限定優惠券及旅展紀念品。





圓山大飯店

以「五感體驗‧慢旅共遊」為主題，餐宿券2.5折起，現場快閃金龍宵夜、極黑和牛套餐限量開賣。消費滿5,000元可抽無敵豪景套房住宿券，展場試吃試飲活動熱鬧登場。





台北遠東香格里拉

住宿券21折、餐券57折起，遠東Café自助餐6折開搶，現場滿萬贈精選牛肉麵券與雙人同行優惠，吸引饕客搶購。





晶華國際酒店集團

推出3,000元「聯合住宿券」買十送一或贈8,000哩里程，適用晶華、晶英、晶泉與捷絲旅等品牌。人氣自助餐、烤鴨與泡湯券同步下殺，全面帶動年底國旅熱潮。





台中林酒店

餐券88折、住宿券35折起。森林百匯自助餐買七送一、豪華客房「買一送二」三張僅14,400元，無使用期限；一泊二食券6,688元含雙人餐飲。





雲朗觀光集團

推出「雲朗聯合住宿券」每張2,200元起，最低1.7折，並首度開放入住「蘇卡利‧漫活」一泊三食。展場消費滿額再抽免費住宿券。





遠雄遊憩集團

遠雄悅來大飯店住宿29折、海洋公園門票買一送一、悅樂旅店雙人房1,999元起。展場將有夢幻人魚秀與吉祥物互動，邀全民同遊花蓮山海之美。





高雄萬豪酒店

住宿下殺29折，「萬豪雙人行」每晚5,500元含早餐；「闔家歡」家庭房含四客早餐僅7,500元。餐券買十送二，平日自助餐每客850元起。





多家五星飯店聯手祭出史上最強國旅優惠，從北到南、從溫泉到自助餐，讓民眾輕鬆開啟五星級假期，為國內旅遊市場注入新動能。









ITF台北國際旅展 | 售票資訊

展期時間：2025年11月7日～11月10日

展覽地點：台北南港展覽館 1館

展期票價：200元

購票資訊：https://www.taipeiitf.org.tw/Information3



