振興國旅 觀光署擬明年1月推生日住宿金 4月起補助平日出遊住宿

為鼓勵民眾平日國旅，觀光署除了自明年4月起補助「平日住宿」，發行住宿券，每人最多抵用2晚以外，並將於明年1月起推出「生日住宿金」，每月抽出1000名，每人有新台幣1200元住宿金。立委關切是否有機會加碼名額，交通部長陳世凱說，慶生是好事，可研議是否增加額度。

民進黨立法委員李昆澤關切平日國旅相關優惠方案，交通部長陳世凱（左）表示，希望預算順利通過後，能在明年3月實施，整體預算約23億元。（中央社資料照）

立法院交通委員會今天邀請交通部就「『行人優先交通安全行動綱領』實施兩年來改善『行人地獄』具體成效暨台灣測速照相機密度精準度、速限制度精進檢討」進行專題報告，並備質詢。

廣告 廣告

為帶動國人在平日出遊，以及吸引更多國際旅客來台，交通部將推出五大國旅補助方案，包含平日住宿優惠、生日住宿優惠、遊樂園留宿、企業員工國內旅遊獎勵及Taiwan PASS平日國旅優惠方案。

民進黨立法委員李昆澤關切平日國旅相關優惠方案，陳世凱對此表示，希望預算順利通過後，能在明年3月實施，整體預算約23億元，期盼鼓勵國人平日、生日期間多旅遊，也可以多去遊樂園玩。

交通部觀光署副署長黃荷婷說，預計明年1月1日推出「生日住宿金」，每個月將抽出1000名，每人有1200元住宿金；至於平日住宿優惠擬於4月1日上路，民眾登錄後將進行抽籤。她提到，因保守推估相關預算明年3月通過，屆時「生日住宿金」將回溯實施。

根據交通部先前規畫，平日（周日至周四）預計發行住宿券，每人最多抵用2晚（第一晚抵用800元、第二晚連住抵用1200元）。

李昆澤認為，「生日住宿金」每個月僅抽出1000名，一年僅有1.2萬人能抽到，是否有機會加碼。陳世凱回應，「這個我們來努力看看，能不能再增加」，因為幫大家慶生是好事。