振興國旅 觀光署：改善設施獎勵企業國內旅遊

（中央社記者賴于榛台北6日電）為振興國旅，交通部觀光署今天表示，明年會推出獎勵措施，鼓勵企業旅遊留在國內，也盼邀請台商回台旅遊，中長期則會針對相關設施做根本的改善；至於國旅房價被指偏高，觀光署則說，價錢會回歸市場機制，期盼能持續提供多元選擇。

行政院會今天通過交通部所提「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣IN台灣計畫（115-118年）」，盼透過亮點計畫推動觀光、帶動地區發展，力拚打造2張世界旅遊台灣的名片。

廣告 廣告

對於各界關注今年度來台旅客數部分，交通部次長林國顯出席政院會後記者會時指出，2024年來台旅客達785萬人次，而今年到昨天為止則有693萬人次，應該會突破去年目標，最終人數落在820萬人次至850萬人次之間。

談到振興國旅，交通部觀光署副署長黃勢芳在院會後記者會表示，明年將針對國旅推出獎勵措施，藉以鼓勵企業旅遊留在國內，也盼與貿協等合作，邀請台商回台旅遊，中長期則會針對觀光設施做根本改善。

黃勢芳說，外界指國旅房價偏高，主要應該是供需問題，根據最新公布資訊，目前住房供給量成長、訂房量也高，需求量高所以撐住價錢，但價錢都會回歸市場機制，且高價位的住房訂房率高、平價選擇也存在，以政府立場就是盼持續提供旅客多元的選擇。 他也提到，舉辦演唱會時，會產生旅客瞬間大量湧入導致供給不足的情況，目前已經有要求核定房價，業者若在範圍內爭取利潤，也無法強制要求降價。

此外，行政院發言人李慧芝今天主持院會後記者會時表示，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君聽取報告後，已經同意籌設財團法人觀光研訓院。交通部次長林國顯在記者會補充說明，經鄭麗君調整後，觀光研訓院將朝國際行銷、產業促進、研究發展、觀光政策研發面向進行，預計年底成立籌備處，明年上半年掛牌運作。（編輯：林克倫）1141106