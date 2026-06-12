振興心臟名醫批美女主任「勾結高層灌業績」 判賠100萬

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【記者張欽／台北報導】振興醫院健康管理中心曾姓女主任指控，日前遭工會理事長、心臟內科名醫林昌琦誣指與院方高層勾結灌水業績，以獲取鉅額薪資利益，嚴重貶損其人格與名譽，憤而提告向林男求償500萬元。士林地院認定林男許多言論未盡合理查證，確實貶損曾女名譽，上(5)月29日判他要賠曾女100萬元慰撫金，可上訴。

曾女指控，她於2020年4月1日起擔任振興醫院健康管理中心主任，而心臟科名醫林昌琦也曾於2019年4月至2020年1月擔任相同職務，並於2023年5月25日起擔任振興醫院工會理事長。林男明知她擔任振興醫院健康管理中心主任期間的開單業績，是她擔任主管後主責健檢行政開單作業所致，不會有提成分潤，竟為自己與振間的勞動訴訟，於2024年7月間，利用投書周刊及接受新聞採訪時，不實指控她與振興高層勾結，利用不當手段灌水業績，以獲取鉅額不法薪資利益。

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曾女認為，林昌琦的言論已貶損他的人格與社會評價，更嚴重侵害名譽，導致她遭網民人身攻擊，引發失眠、憂鬱等非財產損害，因此提告求償非財產上損害400萬元，以及不法使用所取得她薪資個資，導致遭網民肉搜霸凌的損害100萬元。

林昌琦則指出，他於2023年6月間為振興醫院心臟血管內科主治醫師，同時擔任工會理事長，發現醫院有若干營運問題，經以工會名義函詢醫院董事會未獲正面回應，於是以密件向主管機關檢舉，事後振興於同年11月2日以他造謠影響團體榮譽等理由，對他記大過1次處分，他不服向勞動部提出不當勞動行為裁決申請，勞動部裁決認定振興處分不當，但振興仍於2024年6月25日認他嚴重破壞醫院團隊精神而不續聘。

林男強調，他見振興不斷介入醫院工會活動，且不願交代健康管理中心業績金額與提成分潤關係，於是在2024年7月間，以工會理事長身分，將振興醫院不當薪資支出、勞資爭議等資訊，提供媒體並提出質疑，爭取工會與自身權益，並非針對曾女，其言論與公共利益高度相關，且盡合理查證義務，並無不法，沒有侵害曾女名譽權及個資。

法官審理認為，當時有媒體引述相關說法，包括「分潤是2200餘萬百多萬，太離譜的數字」、「業績這個灌來灌去的灌到身上嘛」、「是不是他們倆個很要好？」、「幾千塊突然之下增加幾萬倍的業績」等語。

法官認為，林男關於曾女名下高額業績、分潤2200餘萬元且業績遭灌入、與高層友好等言論，讓閱聽大眾認為曾女與醫院高層勾結，甚至利用不當手段灌業績已獲取鉅額不法利益，確實貶損曾女的社會評價及名譽權，且林男發言前，曾女與振興醫院、院長、健康管理中心醫師等均多次澄清，健檢開單只是行政流程，開單掛名醫師不會提成分潤。林男應知悉曾女名下開單業績與提成分潤無關，卻仍發表不實言，且未盡合理查證義務。

法官並指出，林男提到「這個領導階層的誠信，蕩然無存」是評論醫院領導階層，與曾女無涉，另提到提成分潤數額並非曾女真正薪資資料，此部分不構成非法使用個資，審酌雙方身分、地位及侵害程度後，判林男要賠曾女100萬元，可上訴。

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