振興經濟再加碼 嘉義市消費滿百送春聯

嘉義市政府衛生局配合嘉義市政府推動振興經濟、普發現金6000元政策，今（2）日攜手榮獲「食安三金獎」的優質店家舉辦「食安三金迎新春 消費滿百送春聯」活動／市府提供





迎接農曆春節消費熱潮，嘉義市衛生局配合嘉義市政府推動振興經濟、普發現金6000元政策，今（2）日攜手榮獲「食安三金獎」的優質店家舉辦2026「食安三金迎新春 消費滿百送春聯」活動記者會。自115年2月2日起，凡至食安三金獎店家消費滿100元以上，即可獲得具馬年吉祥寓意的限量「方斗春聯」1套，數量有限，送完為止。期盼透過活動鼓勵市民優先選擇通過食品衛生評核的安心好店，讓大家「吃得安心、買得放心」，歡喜迎新年。

廣告 廣告

嘉義市政府衛生局長廖育瑋表示，春節是家家戶戶團聚、採買與外食最頻繁的時刻，食品安全更顯得格外重要。「食安三金獎」以「餐飲衛生分級評核」為核心制度，自109年首創全國餐飲業「金質獎」，鼓勵連續兩屆榮獲優級評核的優良業者；並於110年擴大推動烘焙業「金（麥方ㄆㄤˋ）獎」，111年再延伸至飲冰品業「金搖獎」。透過「輔導、評核、抽驗」三重把關機制，建構具指標性的食品安全管理制度，全面守護市民飲食安全。

衛生局呼籲，民眾於春節採買及外食消費時，可優先選擇認明食安三金獎標章，以實際行動支持優質業者，共同打造嘉義市安全、永續的飲食環境。今年共有200家通過衛生局嚴格評核並持續列管的食安模範店家，參加「食安三金迎新春 消費滿百送春聯」活動，包含「金質獎」122家、「金（麥方ㄆㄤˋ）獎」48家及「金搖獎」30家。

「食安三金獎」的優質店家／市府提供

此外，為擴大嘉義市普發現金的經濟效益，市府攜手在地商圈與產業，串聯130家以上業者，自115年1月24日至3月31日推出「店家加值優惠串聯活動」，市民持普發現金專屬紅包袋至合作店家消費，即可享專屬折扣與滿額優惠，讓6000元發揮更大效益。

衛生局也提醒市民，115年2月1日起的消費發票請務必留存，凡於嘉義市店家消費累計滿2000元之發票，即可兌換200元商圈夜市券，每人最高可兌換600元商圈夜市券，兌換活動自115年3月2日起開跑，本次活動總經費高達2500萬元，數量有限，兌完為止，細節將由市府近期公布。由於春聯數量也有限，建議民眾把握振興現金、春節檔期及發票兌換優惠，踴躍至獲獎店家消費，享優惠、拿好禮、過好年，逛商圈、吃美食，處處都有小確幸。



「食安三金獎」的優質店家／市府提供

「食安三金獎」的優質店家／市府提供

更多新聞推薦

● 中配身分遭疑未完成棄中國籍 民眾黨立院黨團：按現行制度，李貞秀已符在台參政要件