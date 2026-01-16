振興醫院免費講座 教您控糖、護心腎

振興醫院28日將舉辦免費講座，由臨床藥學科主任呂友敏主講「用兩顆小藥丸，守護一顆大心臟！」鼓勵民眾報名。（本報資料照）

您是否曾疑惑，明明沒有糖尿病，醫師卻加開了新的「降血糖藥」？其實，現代醫學已進入「器官保護」的新時代。振興醫院28日將舉辦免費講座，由臨床藥學科主任呂友敏主講「用兩顆小藥丸，守護一顆大心臟！」，鼓勵民眾報名。

振興醫院表示，本次講座將帶民眾深入認識兩大醫學新星－SGLT2 抑制劑與 GLP-1 受體促效劑。這兩類藥物不僅能精準控糖，更是保護心腎的神隊友。SGLT2 抑制劑如同心臟的「智慧排水閥」與腎臟的「減壓閥」，能減輕心腎負擔；而 GLP-1 受體促效劑則扮演「系統總指揮官」，能穩定血管斑塊並協助體重管理。

廣告 廣告

「藥物是您的強力隊友，但掌握正確知識的您才是健康的主角」。振興醫院誠摯歡迎大家踴躍出席，與藥師一同開啟這場守護健康的驚奇之旅。此為免費講座，有興趣的民眾請事先報名，現場有血壓測量及心臟病健康防治衛教。

講座資訊如下：

講題：【藥在心裡】用兩顆小藥丸，守護一顆大心臟！

講師：振興醫院臨床藥學科呂友敏主任

時間：2026年1月28日16：00

地點：振興醫院 第二醫療大樓3樓心臟醫學中心會議室

電話：(02)28264400轉3479

更多中時新聞網報導

擴大住院照護 擬開放外籍人力

冰球樂團成軍13年 興奮5月唱進北流

北車商場招商 逾10業者搶卡位