振興醫院年終普發2萬、年終6個月 明年全院再加薪5％

近年台灣醫療環境不佳，仍有醫院給出令人羨慕的年終福利。近日有網友發文分享，振興醫院今年大手筆發放每人2萬元獎金，還有平均6個月年終，羨煞其他醫院員工。振興醫院院長魏崢低調證實，2萬元獎金是為感謝同仁辛苦，並透露明年全院加薪5％。

近日有醫院護理師在社群發文分享，「我們振興醫院今年真是大手筆，除了全院普發2萬元，外加平均年終6個月，按底薪計算，然後年終尾牙辦在萬豪酒店，尾牙伴手禮也準備好可麗露，原以為是一人一顆，結果是一盒！」引來不少其他醫院員工留言「羨慕啦！」「真的假的？」「別人的老闆總是比較大方」。

振興醫院院長魏崢低調證實，為感謝同仁辛苦，普發2萬元獎金，並透露明年全院加薪5％。（資料照／王家瑜攝）

對此魏崢證實，因為大家做評鑑等工作很辛苦，為了感謝大家，因此全院普發2萬元獎金，至於年終平均6個月已經是第三年了，過去兩年分別有5.5個月和6個月。

魏崢低調表示，醫院財務方面還可以，董事會也很支持，並透露明年全院各職類人員加薪5％。至於羨煞不少人人的尾牙伴手禮，魏崢則說「我們蠻常發類似的東西」。

