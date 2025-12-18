振興醫院年終6個月！院長低調證實：非首次

▲振興醫院豪發平均6個月年終，院長低調證實。（圖／翻攝振興醫院官網）

[NOWnews今日新聞] 年末將至，許多員工期待的年終獎金，除了科技業令人稱羨外，醫院留人力，包括新光醫院喊出全院加薪、而振興醫院則有員工透露全院獲得普發2萬、年終獎金平均高達6個月。振興院長魏崢則低調證實此事，也說這並非首次發放。

近日多名網友在Threads上分享，「振興醫院今年大手筆」，包括全院普發2萬、平均年終6個月，且尾牙更辦在萬豪酒店。

對此，振興醫院院長魏崢接受媒體訪問時低調表示，其實這麼做好幾年了，董事會也很支持，財務方面還可以，因此盡量給員工。除了年終平均6個月、全院普發2萬外，所有職類明年更加薪5%。

廣告 廣告

但這並非首次發放6個月的年終，魏崢說，這已經是第三年發放。有員工還說，這次醫院尾牙伴手禮豪發一整盒可麗露，院長則說，這些過去也常會發放。

不少員工近日在網路分享，醫院真的是大手筆，更說「感恩讚嘆院長。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

男自揭3症狀以為胃食道逆流！吃東西容易嗆到 醫檢查：肺癌三期

「樂扣樂扣」料理砧板違規 食藥署揪未標示原產地：裁罰3萬

加料手搖飲「1杯恐等於一碗飯」！營養師示警 控制體重選4款配料