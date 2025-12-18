振興醫院普發2萬 年終6個月

振興醫院年終將發6個月，圖為振興醫院院長魏崢。（本報資料照片）

年末將近，不畏醫院個別總額制影響，仍有醫院給出令人羨慕的年終福利。近日傳出振興醫院大手筆發放每人2萬元獎金，還有平均6個月年終，羨煞其他醫院員工。振興醫院院長魏崢低調證實，2萬元獎金是為感謝同仁辛苦，並透露明年全院加薪5％。

多位振興醫院護理師在社群發文分享，除了全院普發2萬元，外加平均年終6個月，年終尾牙辦在萬豪酒店，還準備每人一盒可麗露當伴手禮。相關貼文引來不少其他醫院員工留言「羨慕啦！」「真的假的？」「別人的老闆總是比較大方。」

對此魏崢證實，為了感謝大家的辛勞，全院普發2萬元獎金，至於年終平均6個月已經是第三年發放，過去兩年分別有5.5個月和6個月。他低調表示，醫院財務方面還可以，董事會也很支持，並透露明年將為全院各職類人員加薪5％。

不讓振興醫院專美於前，新光醫院表示，今年年終獎金與往年相近，約為3至3.75個月，最終以院方正式公告為準。另明年1月1日起，預計每年新增1億元人事支出為全體員工調薪，每月定額加薪1800元，平均每人加薪3.5％。

民國112年11月以來，新光醫院累計調薪超過25％。新進三班護理人員每月起薪從5萬1000元提升至5萬2800元，並提供到職簽約獎金7萬元、留任獎金、單位績效獎金，白班護理平均薪資可達6萬5100元。

馬偕醫院今年12月發放聖誕節禮金3000元、特別獎勵金4萬5000元，明年1月實施全面調薪3.5％，是連續三年調薪，總調薪幅度達10.6％。

北醫體系113、114年分別實施全體員工4％與3％的調薪措施，並同步提升護理人員的績效獎金與留任獎金。長庚醫療體系則是每年7月例行調薪，近幾年加薪幅度都在4％左右，今年幅度已經較往年高，至於明年漲幅還在研議。