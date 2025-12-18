振興醫院證實了！普發2萬獎金 明年全體員工加薪5%

振興醫院稍早證實，院長確實公布全院普發2萬元獎金，以體恤所有醫護人員的辛勞。院方並補充說明，明年全體員工將加薪5%，而年終獎金平均6個月的發放標準，前年和去年也都維持相同水準。

振興醫院稍早證實，院長確實公布全院普發2萬元獎金，以體恤所有醫護人員的辛勞。（圖／振興醫院官網）

社群平台「靠北護理師」近日出現一則貼文，有網友透露某家「開心醫院」的院長宣布今年有賺錢，因此全院普發2萬元，外加年終平均6個月，依照考核不同會有些微差距。該則貼文在醫護圈引發熱烈討論，羨煞不少其他醫院的醫護人員。

貼文中還提到，這家醫院今年的全院尾牙分3天在萬豪酒店舉行，更有網友曬出醫院發送的伴手禮，寫下「全院還一人一盒的可麗露當尾牙伴手禮」。網友紛紛留言表示「這院長真的要長命百歲才行，人太好了」、「院長很能體恤辛苦的員工，真羨慕」、「感覺是夢裡的醫院，什麼都有！」

各醫院年終獎金議題掀起關注，新光醫院也針對年終獎金進行說明，約為3至3.75個月。（圖／中天新聞）

有網友揭曉這家「開心醫院」就是振興醫院，對此，根據《自由新聞網》報導，振興醫院一開始相當低調，僅回應「董事會尚未對外公布」，其餘沒有多說。不過稍早前院方正式證實此事，並說明年終6個月的發放標準已維持多年。

各醫院年終獎金議題掀起關注，新光醫院也針對年終獎金進行說明，表示先前說明為約4至4.75個月，經再次確認後，實際應與往年相近，約為3至3.75個月，最終仍以院方正式公告為準。新光醫院表示，後續若有最終核定結果，將第一時間主動對外說明。

