嘉義縣太保市市長到警局對代表會主席提告公然侮辱。整件事情起因是雙方對於普發振興金無法達成共識，太保市民代表會要求發放五千，但市府財政無法負擔，要求增加財源，代表會主席葉俊男一氣之下爆粗口辱罵五字經，讓身為女性的市長鄭淑分感覺不受尊重，在支持者陪同下到警局製作筆錄，準備提告。





振興金發放談不攏! 太保市長遭罵五字經 怒告公然侮辱

事件起因是因為太保市普發振興金的問題，雙方無法達成共識。（圖／民視新聞）





嘉義縣太保市長鄭淑分在女性支持者的陪同下，來到水上分局報案，要控告太保市民代表會主席葉俊男對她爆粗口，四字經、五字經，認為是對女性的不尊重。事件起因是因為太保市普發振興金的問題，太保市民代表會要求發放五千，但市府財政只能發放三千，雙方無法達成共識。代表會主席葉俊男一氣之下爆粗口辱罵，市長鄭淑分認為是遭到公然侮辱。

嘉義縣太保市民代表會主席葉俊男承認暴租口，但強調是對是不人。（圖／民視新聞）





鄭淑分說代表會一定要五千元才願意通過三讀，因此提出希望主席讓我們繼續徵收建築工地臨時稅，有固定收入才敢來多發，發到五千，但當場主席不接受。嘉義縣太保市民代表會主席葉俊男表示，是因為覺得一直卡住實在不好，是針對這件事在罵，並不是針對某個人。

葉俊男承認是不滿行政程序一拖再拖，一時氣憤才會爆粗口，但強調是對事不對人。現在遭到提告，警方局已經受理報案，接下來就交由司法處理。





