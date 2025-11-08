（圖／本報系資料照）

行政院通過「北回之巔」、「微笑南灣」計畫，準備豪擲114億推動10個亮點景區後，賴清德說，期盼透過這2張名片推動觀光立國，並喊話「人民有錢有閒了」，接下來就要引導至觀光。這席話清楚暴露出賴總統至今仍不曉得國旅的病因在哪。

國旅給人的感受，往往是用精品價格，買到路邊攤品質。官員若想探究產業崩盤原因，只要微服出巡走一趟，就能體會房價驚人、景點乏味、動線斷層、環境髒亂、交通險惡，所謂「沒錢只好出國玩」絕非玩笑話。

相信不只國人感受不佳，不少外國旅客應當也會覺得付出「國際級成本」，得到的卻是缺乏誠意的旅行體驗。以溫泉旅館為例，北投一間正對派出所的酒店，2人住1晚只供早餐的價格為新台幣1萬5000元；同樣日期，北海道洞爺湖第一排、房內直視湖景，供晚餐及早餐，價格僅8400元。由此粗略比較，就能理解國旅品質與價格之間的不合理性。

論環境，曾是台灣觀光亮點的墾丁，沙灘終年被業者插滿醜陋陽傘，在礁岩蓋鐵皮倉庫，環境髒亂如難民窟，數十年如一日，直到近日墾管處才派員拆除；但刻板印象已存，未來得花多久時間，人們談起墾丁才不會只能搖頭嘆息？更別說，惡名昭彰的行人地獄迄今未解，近日又讓一對加拿大夫婦在台中街頭被汽車撞飛，「賣命旅遊」只會讓人更卻步。

可惜的是，政院最新提出的觀光計畫，僅是以片段式的資源挹注做表面美化，未見對解決結構性問題的企圖心，頭痛醫頭、腳痛醫腳，114億註定打水漂。如此下去，所謂的國旅，恐怕真會像賴總統所說的那樣，得「有錢有閒」才能消受得起。