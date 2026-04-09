挹注百萬美元助婦女創業 林佳龍與馬紹爾簽署「台馬經濟韌性融資基金意向書」

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林佳龍宣布台灣將再挹注100萬美元至「婦女創業基金」，這是台灣在馬國落實婦女賦權的具體行動。 圖：翻攝自林佳龍臉書

[Newtalk新聞] 外交部長林佳龍擔任總統賴清德特使，正率領產業代表團出訪我國友邦馬紹爾群島共和國。他今（9）日表示，他與馬國簽署「台馬經濟韌性融資基金意向書」，並出席馬紹爾飯店太陽能儲能型停車場捐贈儀式；此外，他也宣布台灣將再挹注100萬美元至「婦女創業基金」，協助當地女性創業者健全融資體系，這是台灣在馬國落實婦女賦權的具體行動。

林佳龍前往馬久羅醫院，參訪由總統賴清德與馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）於2024年共同啟動的「AI遠距醫療中心」。 圖：翻攝自林佳龍臉書

林佳龍表示，他與雙和醫院院長李明哲及醫療產業代表一同前往馬久羅醫院，參訪由賴清德與馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）於2024年共同啟動的「AI遠距醫療中心」。在台灣完成醫學教育與訓練的馬國醫師David Alfred也分享台馬醫療合作成果；我國醫療資訊團隊則說明醫院資訊系統（HIS）建置成果。

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林佳龍指出，台馬自2004年簽署《衛生醫療合作協定》以來合作持續深化，自2013年起由雙和醫院協助設立台灣衛生中心，安排公衛護理師與各專科醫師駐診，並投入培育當地醫師、護理師及醫療人員，持續提升當地醫療量能。David Alfred醫師於台灣義守大學完成醫學教育後返國服務，並在雙和醫院協助下完成實習與住院醫師的完整訓練，如今已成為深受當地民眾信賴及愛戴的醫師，亦是台馬醫療與教育合作的重要典範。

林佳龍出席特使晚宴時，特別感謝海妮與馬國政府熱情接待，並與外交暨貿易部長康仁德（Kalani Kaneko）共同簽署「台馬經濟韌性融資基金意向書」，未來將透過建立信用保證機制，協助當地企業克服融資困難、拓展商機，厚植經濟韌性。

林佳龍與馬國簽署「台馬經濟韌性融資基金意向書」。 圖：翻攝自林佳龍臉書

此外，林佳龍也出席馬紹爾飯店太陽能儲能型停車場捐贈儀式並指出，從智慧醫療到綠色能源、從產業交流到經濟韌性合作，台灣願將自身經驗與技術與世界共享，與理念相近夥伴攜手前行。

另，林佳龍也與產業代表團出席馬紹爾「投資商機說明會」，由馬國商務投資暨觀光辦公室及在地企業向台灣產業代表簡報當地投資環境、發展商機、法規制度及政府資源等重要資訊，會後並安排同產業業者交流與對接，現場互動十分熱絡。

林佳龍也宣布，台灣將再挹注100萬美元至「婦女創業基金」，協助當地女性創業者健全融資體系，這是台灣在馬國落實婦女賦權的具體行動，代表受贈的董事會主席Ramona Levy-Strauss也高度肯定這項計畫。

林佳龍並與海妮及國會議長瓦西（Brenson Wase） 會談，雙方一致認為台馬經濟合作深具前景，期待創造更多實質成果，進一步鞏固邦誼，攜手邁向更具韌性與繁榮的未來。

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