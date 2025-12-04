挹注近5千萬經費 大甲4里自來水管線工程明年完工

立委蔡其昌會勘大甲自來水管線工程。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕為改善海線長期水壓不足及管線老舊問題，立法委員蔡其昌今日邀集相關單位會勘，成功爭取「大甲區仁愛街」及「大甲區彈正路、經國路」兩案老舊自來水管汰換工程，總經費約4609萬元，預計明年底前完工，可改善超過400多戶居民的用水品質及供水穩定。

蔡其昌指出，過去十幾年來持續推動海線地區的自來水改善計畫，主要同步進行兩項工作，一是協助沒有自來水的地區爭取自來水延管工程，增加自來水的普及率，二是爭取汰換老舊自來水管線，避免因管線老化造成水壓不足、出水量太小，甚至是用水安全的疑慮。

蔡其昌說，本次成功爭取約4609萬元經費，將針對大甲區庄美里、江南里、頂店里及文武里等區域進行自來水管線汰換作業，改善範圍達450戶，今日也邀集地方里長共同到場關心了解並表達意見，期盼工程能夠早日順利完工，帶給鄉親更穩定、更安全的用水品質。

蔡其昌要求，施工期間務必將安全放在第一位，相關單位應格外留意現場作業及交通疏導，包括臨時覆蓋物及鋼板務必確實固定，避免車輛經過時產生噪音影響居民安寧，或造成交通安全疑慮，後續會持續要求施工單位嚴格把關各項措施，讓工程順利進行。改善海線用水是長期工作，未來仍會持續爭取更多工程計畫，逐步提升整體供水穩定度與品質，讓居民都能安心用水。

