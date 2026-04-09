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挹注逾1億5千萬改善文林國中 鍾東錦盼成為銅鑼學子後盾 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉文林國中新建校舍因建物未設地基，110年6月獲教育部核定納入「國民中小學老舊校舍整建計畫」，8日落成啟用，並為全新的「協和圖書室」揭牌。苗栗縣長鍾東錦表示，安全是校園最基本的條件，文林國中為銅鑼地區重要文教核心，感謝中央與各界支持，讓老舊校舍蛻變為兼具安全性與客家美學的現代化校園，期許學校培育出更多優秀人才來服務苗栗、造福人群。

「安全，是所有公眾工程與事務的起點。」鍾東錦表示，文林國中原規劃辦理耐震補強工程，但109年施工時，發現建物未設地基及地梁，經評估後列為危險校舍，在立委陳超明及縣府團隊協助向中央爭取經費，獲教育部核定納入「國民中小學老舊校舍整建計畫」，補助經費7025萬7000元重建，期間因應物料及工資上漲，縣府另行自籌8400萬元挹注，總工程經費1億5425萬7,000元，成為銅鑼學子最堅實的後盾。

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鍾東錦認為，安全是校園最基本的條件，無論從校方或家長的角度來看，政府單位都沒有遲疑的空間。雖然中央補助了部分經費，但面對物料與工資飛漲的缺口，如果縣府不主動，孩子們的校園安全就岌岌可危。

鍾東錦也感謝陳超明竭力奔走，爭取資源，就是不希望看到教育工程因為經費缺口，而讓師生在危險的就學環境中提心吊膽。直至今天教學大樓的落成，以及林光清董事長慷慨解囊的「協和圖書室」同步啟用，讓校園再次成為家長與孩子們，溫馨成長學習的空間。

鍾東錦指出，銅鑼是客家重鎮，除有銅鑼科學園區，加上美光科技進駐，他相信銅鑼將來會是一顆閃亮的珍珠。縣府也會與美光進行ESG合作交流，規劃共同推動STEM教育、教師賦能計畫與AI課程，協助學校朝「文人如林」之辦學願景邁進，厚植苗栗教育競爭力。他強調，讓鄉親用心感受苗栗的樣貌與未來，日漸往好的方向，慢慢改變。

照片來源：苗栗縣政府提供

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