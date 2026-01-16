挹注逾3千萬提升通學安全 花蓮縣府推38校學生交通車汰換 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

為提升校園學生通行安全，花蓮縣政府今（16）日表示，花蓮縣目前計有玉東國中等38校、共38部學生交通車載送學生，為確保全縣學生通學安全，縣府除落實各校學生交通車管理及行車安全措施外，亦積極爭取經費，汰換使用年限將屆之學生交通車，逐步改善偏鄉學生通學條件。

花蓮教育處說明，本縣秀林國中、新城國中、東里國中、富里國中及太巴塱國小等5所學校獲中央核定補助計新台幣1411萬4400元整，並由縣預算自籌計1802萬6324元整，合計投入計3214萬724元整，辦理學生交通車採購作業。

其中，太巴塱國小交通車已完成交車並投入正常行駛，其餘4校則採統一採購方式，由秀林國中統籌執行，目前已進入履約製造車輛階段；縣府將與學校密切配合，協助依程序完成履約、驗收及交車等作業，且同步加強學生交通車管理與行車安全查核，為學生打造更安全、可靠的通學環境。

花蓮教育處補充，新車尚未交付前，考量原有學生交通車使用年限已屆，縣府亦與學校妥善規劃過渡期間之通學照顧措施，依學生實際需求，採行租賃交通車、「噗噗共乘」或由家長自行接送等多元方式，確保學生通學服務不中斷，讓每一位孩子都能安全、準時到校。

花蓮教育處長翁書敏表示，縣府將持續整合中央與地方資源，循序推動學生交通車汰換，確保偏鄉學生通學安全穩定，落實照顧每一位學生的交通權益。

翁書敏強調，教育處透過行政支援與資源協助，使學校順利推動交通車採購及履約作業，確保學生通學服務順利銜接、穩定運作。

照片來源：花蓮縣府

