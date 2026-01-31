挹注逾3.7億溪洲抽水站工程今動土 陳俊宇、林茂盛感謝中央支持治水預算 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

宜蘭縣政府今（31）日舉辦「溪洲抽水站新建工程」動土典禮，由宜蘭代理縣長林茂盛親自率領縣府團隊，會同立法委員陳俊宇、地方民意代表共同祈福動工。林茂盛表示，感謝中央支持地方預算，工程完工後，將大幅提升溪洲排水系統排洪能力，有效改善七賢村及周邊低窪地區長年飽受淹水之苦，預定於116年底前完工。

林茂盛表示，近年更因颱風外圍環流與東北季風共伴影響，溪洲排水下游之七賢村多次發生嚴重水患，低地淹水深度曾達1公尺，淹水歷時長達34小時，對居民生活與安全造成重大衝擊，極需改善。

林茂盛指出，溪洲排水出口段鄰近縣政中心，近年隨著經濟發展、休閒遊憩活動增加、高速公路通車及農村發展等因素，人口及土地利用型態改變，致使排水需求顯著提升，工程完工後，將有效改善溪洲排水下游地區淹水問題。。

「誠摯感謝中央對宜蘭治水預算的大力支持，讓災後的檢討能以最快速度，轉化為守護鄉親的具體工程。」陳俊宇也說，回想起2024年凱米颱風重創宜蘭，他第一時間視察與勘災，緊接著召開協調會研商檢討，隨後將改善方案一併提供給中央。他並感謝政委陳金德當場裁示於員山鄉七賢溪洲排水增設抽水站，更體恤地方財政，興建經費3.7億元由水利署及農水署共同負擔。

宜蘭縣府說明，本工程為「前瞻基礎建設計畫－水環境建設－縣市管河川及區域排水整體改善計畫」核定補助案，整體工程經費由中央前瞻基礎建設計畫補助新台幣3億1,730萬元。其中，辦理溪洲抽水站新建工程經費為2億5,800萬元，另由員山鄉公所及宜蘭市公所辦理周邊橋梁改建與道路加高改善工程；同時，農田水利署亦籌編經費，配合改善溪洲排水排水路及周邊入流工，透過跨機關整合，全面提升整體計畫區排洪效能。

宜蘭縣府表示，溪洲抽水站新建工程整體規劃及設計已於114年完成，預計裝設4cms抽水機組共3組，總裝機容量達12cms，並預留1組抽水機空間；另現由員山鄉公所管理之0.3cms移動式抽水機組3組，亦可納入後續操作調配使用，以提升面對極端氣候之應變彈性。

宜蘭縣府強調，該案已於115年1月27日順利完成招標作業，將新建抽水站1座及其附屬設施，包含站體結構、前池、進流渠道、放流箱涵及相關機電設備。施工期間將嚴格控管工程品質及破堤施工安全，降低施工風險，確保工程如期如質完成。

照片來源：宜蘭縣府

