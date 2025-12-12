挹注陽光與舒適感！打造現代風機能居家，刻劃理想生活輪廓
編輯 黃紹婷｜圖片提供 廣延空間設計
小編帶你看好宅
廣延設計陳偉立總監透過細膩的溝通與對生活習慣的深入理解，設計團隊為每位屋主量身打造專屬空間，讓設計不只是風格的堆疊，而是回歸居住本質的生活提案。在廣延設計眼中，藝術感與實用性並非對立，而是能並行的日常風景。從概念發想到現場監工，全程親自把關，以設計與施工整合的專業模式，確保每個細節都真實呈現初衷，讓空間兼具美感溫度與生活靈魂。
這間 25 坪的現代風居家，規劃為三房格局，設計師以純白、木質與灰調為基底，融入豐沛的收納機能，並以玻璃拉門為室內深處的餐廚空間引入採光，帶來生活的互動感，也給予開闊通透的空間樣貌，呈現出藝術與生活共融的質感場域。
進入室內後，收納櫃體沿著牆面延伸至餐廚區，不僅打造出充裕的收納量，也讓客廳維持舒適寬敞的動線。電視牆鋪敘文化石材質，透過磚體疊砌交錯的手法，營造出溫潤人文的樸實質感；樑柱下方結合木調懸浮電視櫃，巧妙修飾結構線條，也讓整體空間更顯輕盈自然。
餐廚區位於室內中段，因原始採光不足，設計師以玻璃拉門作為廚房與書房間的調節介面，讓自然光能自由穿透，並依使用情境自由開闔，兼顧通風、隱私與油煙控制的需求。這樣的設計，不僅展現專業細節規劃，更體現了廣延設計「讓生活機能與美感共存」的精神。
臥室區規劃為套房式機能，並擁有寬敞通風的衛浴空間。床尾設置的大型收納櫃，滿足衣物與棉被的收納需求；地坪以摩卡色木地板鋪陳，營造出沉穩溫潤的睡眠氛圍。整體空間在細節中流露溫度，呼應廣延設計對「生活本質」的堅持與關懷。
小編的最愛
書房空間機能豐富，可同時容納兩人使用。設計師利用架高木地板界定區域，座位後方配置大型收納展示櫃，滿足書籍與收藏品的陳列需求；窗邊延伸的臥榻區，更成為閱讀與放鬆兼具的愜意角落。
廣延空間設計／陳偉立
地址：桃園市桃園區正光路423之11號10樓
電話：0919353355、03-3776968、03-3696881
Email：weili.wlsd@gmail.com
網站：https://www.wlsd.com.tw/
