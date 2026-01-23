挹注4409萬元升級竹塘門面 九龍大榕公複合式觀光園區動土

挹注4,409萬元升級竹塘門面，九龍大榕公複合式觀光園區動土。圖／彰化縣政府提供





彰化縣政府今（23）日在竹塘鄉舉行「九龍大榕公周邊環境改善工程」動土典禮，縣長王惠美出席表示，縣府將全額投入4,409萬4,237元，以九龍大榕公為核心，整合宗教信仰、休閒遊憩與親子設施，打造兼具地方特色與觀光吸引力的複合型觀光園區，工期240日曆天，預計115年底完工。

王惠美指出，九龍大榕公不僅是竹塘鄉重要信仰中心，也是居民日常交流的重要場域，但園區設施已逐漸老舊，亟需全面改善。本次工程將重新規劃主廟參拜動線與鋪面，設置大榕公歷史故事牆，並打造地標性建築「榕光塔」，讓遊客可登高遠眺大榕公壯闊樹景與河濱風光，提升整體觀光亮點。

在親子與休憩設施方面，園區將新設「祥龍探索遊戲場」，以祥龍戲水為設計意象，結合盪鞦韆、跳跳床、傳聲筒及水霧設施，提供攀爬、擺盪與休憩等多元遊戲體驗，打造適合全齡使用的共融遊憩空間。

王惠美強調，縣府近年積極推動共融公園建設，已完成16座特色公園，未來也將持續建構更多結合自然、生態與親子的休閒場域，鼓勵民眾走向戶外，促進親子互動。

第四河川分署長張朝恭表示，九龍大榕公擁有全國最寬樹幅、百年歷史，具高度景觀與文化價值，縣府與第四河川分署歷經20多場協調會議完成規劃，對工程成果深具信心，未來可望成為地方發展新亮點。

竹塘鄉長蔡碩任則感謝縣府大力支持，並透露未來將再投入逾億元經費，串聯九龍大榕公與木棉花道，進一步擴大竹塘觀光能量。

