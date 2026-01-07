挹注4875萬改善彰化特定區域淹水 王惠美盼提升地方排水效能 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

為改善彰化縣大村鄉及秀水鄉特定區域在強降雨時易淹水情形，縣府挹注4875萬元經費，辦理「加錫排水（第一期）治理工程」。今（7）日在秀水鄉板本排水陝西橋旁舉行動土典禮，彰化縣長王惠美表示，加錫排水（第一期）治理工程是地方引領期盼的重要建設，包含地方長期建議的箱涵設施，期能早日完工，協助鄉親免受淹水之苦。

王惠美說明，113年凱米颱風造成錫安路嚴重淹水，當時受村長康佰武所託現勘，隨即責成水利單位研議並向中央申請經費。惟因114年7月豪雨再度致災，感謝彰化縣議會同意優先動用縣款4875萬元預算，先行辦理加錫排水第一期改善工程，已要求施工單位加派人手、加速施工，在如質前提下縮短原本300日曆天的工期。

王惠美表示，為有效解決秀水及大村地區的淹水問題，縣府已於114年積極向中央爭取板本排水的改善經費，獲得2億多元的經費並結合縣府預算，將全力投入區域排水整治工程，期望透過優化整體排水系統，逐步強化區域防洪能力，保障在地生活環境。

彰化縣議會議長謝典林表示，因為極端氣候影響，過去所做的排水系統逐漸無法負荷，感謝縣府團隊積極整治排水以及村長協助溝通地方，也感謝所有議員對預算的支持，期盼民眾免受淹水之苦。

大村鄉長賴志銘表示，在氣候變遷及強降雨的影響下，疏通排水的治理工程刻不容緩。很高興見證第一期排水治理工程的動工，相信人定勝天，期能造福加錫排水沿線的各聚落及後面沿線的鄉親，預祝工程如期如質完成。

水資處表示，加錫排水（第一期）治理工程是地方期盼已久的重要建設，這次工程總經費為4875萬元，全額由縣府自籌辦理，範圍自正興巷與錫安路746巷交會處往北，至板本排水陝西橋上游，新設箱涵約640公尺，透過箱涵分流的方式，增加排水系統的通洪能力，將能改善長期困擾地方的淹水問題。

照片來源：彰化縣政府提供

