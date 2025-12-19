挹注6,500萬改善校地不足 彰化文開國小第二校區校舍新建工程動土

挹注6,500萬改善校地不足，文開國小第二校區校舍新建工程動土。圖／記者鄧富珍攝





創校106年的鹿港鎮文開國小，為解決校地空間不足並提升教學品質，於今（19）日舉行「第二校區校舍新建工程」動土典禮。彰化縣長王惠美出席表示，縣府挹注6,500萬元興建全新校舍，期盼為百年名校打造更安全、現代的學習環境，奠定迎向下一個百年的教育基礎。

挹注6,500萬改善校地不足，文開國小第二校區校舍新建工程動土。圖／記者鄧富珍攝

王惠美表示，新建工程規劃6間教室及2間辦公空間，同時改善戶外動線與綠地配置，增加開放空間，紓解現有教學空間不足的問題。文開國小長期深耕教學，在校長與師長的用心帶領下，即使面臨少子化挑戰，學生人數仍穩定成長，目前含幼兒園學生約700人，學生在科展、武術、弦樂、田徑與桌球等領域表現亮眼，屢獲全國佳績，堪稱彰化教育的重要典範。

廣告 廣告

王惠美指出，縣府近年配合中央補助及自籌經費，已累計投入約4,425萬元，協助文開國小進行多項軟硬體改善，包括通學步道人行安全工程、專科大樓無障礙電梯、幼兒園設施設備更新及老舊廁所整修等，從校園內到周邊環境全面升級，兼顧學習品質與師生安全。未來也將於第二校區旁規劃興建鹿港兒童智慧運動館，預計投入約1.4億元，帶動地方運動風氣。

挹注6,500萬改善校地不足，文開國小第二校區校舍新建工程動土。圖／記者鄧富珍攝

縣議員凃淑媚表示，第二校區動土象徵鹿港教育發展的重要里程碑，議會將持續支持縣府推動教育建設。鹿港鎮長許志宏也肯定縣府對地方教育的投入，認為新校舍將有助於提升學習環境，因應現代教育需求。

文開國小校長郭木村表示，未來第二校區完工後，將提供師生更舒適、多元的學習與使用空間，讓孩子在優質環境中安心學習、快樂成長。

文開國小第二校區校舍新建工程動土。圖／彰化縣政府提供

更多新聞推薦

● 鐵路地下化進度落後怪張善政？ 桃市府酸：民進黨不讓范雲認養桃園是對的